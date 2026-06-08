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Selección

España busca ante Islandia el pase al Mundial de Brasil 2027

El combinado de Sonia Bermúdez aspira a confirmar la clasificación para el campeonato del mundo tras su contundente victoria ante Inglaterra

Alexia anotó un doblete contra Inglaterra en Son Moix

Alexia anotó un doblete contra Inglaterra en Son Moix / EFE

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

La Selección Española Femenina afronta este martes 9 de junio uno de los partidos más importantes de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. En el Laugardalsvöllur de Reikiavik, las campeonas del mundo visitan a Islandia con la clara intención de dar un paso definitivo hacia la defensa del título conquistado en 2023.

Clasificación para el Mundial de fútbol femenino: España - Inglaterra, en imágenes.

Clasificación para el Mundial de fútbol femenino: España - Inglaterra, en imágenes. / CATI CLADERA / EFE

Una victoria en tierras islandesas dejaría a España virtualmente clasificada de forma directa. El equipo de Sonia Bermúdez depende de sí mismo tras su exhibición del pasado viernes en Palma de Mallorca, donde goleó 4-0 a Inglaterra (con doblete de Alexia Putellas, Patri Guijarro y Claudia Pina). Aquel resultado, sumado al triunfo inicial por 3-0 ante Islandia en Castellón, ha colocado a La Roja en una posición privilegiada.

Incluso en el peor de los escenarios, España mantendría opciones de clasificarse directamente o, en el peor caso, accedería a la repesca, al igual que podría ocurrir con Inglaterra. Pero nadie en el seno de la selección quiere especular: el objetivo es cerrar el trámite con una victoria.

Islandia, un rival rocoso que no regala nada

Aunque España domina claramente el histórico reciente (victoria 3-0 en marzo), Islandia es un equipo correoso, con experiencia en grandes torneos. Ha participado en las últimas cinco Eurocopas y alcanzó los cuartos de final en 2013. En esta fase de clasificación ha plantado cara a Inglaterra y ha superado con solvencia a Ucrania.

La delantera de la selección española Claudia Pina celebra tras anotar su segundo gol

La delantera de la selección española Claudia Pina celebra tras anotar su segundo gol / Andreu Esteban / EFE

El combinado nórdico cuenta con jugadoras de gran nivel: Sveindís Jane Jónsdóttir (Angel City FC), su gran estrella y referente ofensivo, que se espera que regrese; Glódís Perla Viggósdóttir, central del Bayern de Múnich y pilar defensivo; y Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (Inter de Milán), que aporta calidad en el mediocampo. No estará, en cambio, la experimentada Dagný Brynjarsdóttir.

Con todas sus internacionales disponibles y tras el gran momento de forma mostrado ante Inglaterra, España llega con máxima confianza. Sonia Bermúdez podrá contar con su bloque habitual, liderado por Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y una defensa sólida. 

El mensaje es claro: concentración máxima para evitar sorpresas en un campo complicado y cerrar cuanto antes el objetivo mundialista. La Roja quiere celebrar en Reikiavik el camino a Brasil.

Alineaciones probables

Islandia: Runarsdottir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardottir, Heidarsdottir; Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir, Antonsdóttir; Jónsdóttir, Jessen y Pálmadóttir.

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España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi, Olga Carmona; Patri Guijarro, Aitana, Alexia; Mariona, Vicky y Salma.

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