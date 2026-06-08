España busca ante Islandia el pase al Mundial de Brasil 2027

La Selección Española Femenina afronta este martes 9 de junio uno de los partidos más importantes de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. En el Laugardalsvöllur de Reikiavik, las campeonas del mundo visitan a Islandia con la clara intención de dar un paso definitivo hacia la defensa del título conquistado en 2023.

Clasificación para el Mundial de fútbol femenino: España - Inglaterra, en imágenes. / CATI CLADERA / EFE

Una victoria en tierras islandesas dejaría a España virtualmente clasificada de forma directa. El equipo de Sonia Bermúdez depende de sí mismo tras su exhibición del pasado viernes en Palma de Mallorca, donde goleó 4-0 a Inglaterra (con doblete de Alexia Putellas, Patri Guijarro y Claudia Pina). Aquel resultado, sumado al triunfo inicial por 3-0 ante Islandia en Castellón, ha colocado a La Roja en una posición privilegiada.

Incluso en el peor de los escenarios, España mantendría opciones de clasificarse directamente o, en el peor caso, accedería a la repesca, al igual que podría ocurrir con Inglaterra. Pero nadie en el seno de la selección quiere especular: el objetivo es cerrar el trámite con una victoria.

Islandia, un rival rocoso que no regala nada

Aunque España domina claramente el histórico reciente (victoria 3-0 en marzo), Islandia es un equipo correoso, con experiencia en grandes torneos. Ha participado en las últimas cinco Eurocopas y alcanzó los cuartos de final en 2013. En esta fase de clasificación ha plantado cara a Inglaterra y ha superado con solvencia a Ucrania.

La delantera de la selección española Claudia Pina celebra tras anotar su segundo gol / Andreu Esteban / EFE

El combinado nórdico cuenta con jugadoras de gran nivel: Sveindís Jane Jónsdóttir (Angel City FC), su gran estrella y referente ofensivo, que se espera que regrese; Glódís Perla Viggósdóttir, central del Bayern de Múnich y pilar defensivo; y Karólína Lea Vilhjálmsdóttir (Inter de Milán), que aporta calidad en el mediocampo. No estará, en cambio, la experimentada Dagný Brynjarsdóttir.

Con todas sus internacionales disponibles y tras el gran momento de forma mostrado ante Inglaterra, España llega con máxima confianza. Sonia Bermúdez podrá contar con su bloque habitual, liderado por Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y una defensa sólida.

El mensaje es claro: concentración máxima para evitar sorpresas en un campo complicado y cerrar cuanto antes el objetivo mundialista. La Roja quiere celebrar en Reikiavik el camino a Brasil.

Alineaciones probables

Islandia: Runarsdottir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardottir, Heidarsdottir; Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir, Antonsdóttir; Jónsdóttir, Jessen y Pálmadóttir.

España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi, Olga Carmona; Patri Guijarro, Aitana, Alexia; Mariona, Vicky y Salma.