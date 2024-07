España busca ante Francia su noveno europeo sub'19

España afronta este domingo (20.00 horas) la final del Europeo sub 19 ante Francia. Será la décima final del torneo para el combinado español, que suma ocho entorchados en su palmarés -once si sumamos los dos que consiguió cuando la competición era sub 18-. Curiosamente una de las dos derrotas fue ante Francia, en la única final en la que se han enfrentado en toda la historia del campeonato. Fue en 2010 y el equipo que capitaneaba Antonie Griezmann se impuso al que lideraba Thiago Alcántara con un solitario gol de Alexandre Lacazette.

El combinado que dirige José Lana buscará revancha de aquella final ante una rival a la que ya se enfrentó en la fase de grupos. España y Francia se vieron las caras en la última jornada del Grupo B y el empate (2-2) clasificó a ambas para las semifinales y, de rebote, para el Mundial sub 20 que se disputará en Chile el verano de 2025.

El blaugrana Dani Rodríguez y Keddari dieron la vuelta al gol inicial de Bouabre, pero Astangana restableció el empate en el último suspiro. Un gol in extremis que otorgó la primera plaza a los galos y relego a los españoles a la segunda.

Tanto el seleccionador español, José Lana, como el francés, Bernard Diomede, esperan un duelo muy distinto al de la fase de grupos. La confía en sus futbolistas: "Hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos a diferentes situaciones". Diomede, por su parte, apuntó: "Será un escenario distinto, con jugadores diferentes y en una fase diferente de la competición. Para estos jugadores, llegar a una final es un logro, pero ganar una final es un verdadero éxito".

España ha dejado en el camino a Dinamarca (2-1) y Turquía (1-1) y en semifinales se deshizo de Italia gracias a un gol en la prórroga de Pol Fortuny. Francia derrotó a Turquía (2-1) y Dinamarca (4-2) y en semifinales se impuso a Ucrania con un solitario gol de Valentín Atangana. Para los franceses será su sexta final y aspiran al que sería su cuarto entorchado.

El encuentro se disputa en el Windsor Park de Belfast y el encargado de impartir justicia será el griego Vassilis Fotias.