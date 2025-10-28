España busca cerrar el pase a la final en un escenario con historia

España afronta este martes (19.00h, Gamla Ullevi, Göteborg) el segundo asalto de las semifinales de la Nations League con pie y medio en la final. El 4-0 logrado en La Rosaleda ante Suecia deja el camino bien encarrilado, pero Sonia Bermúdez y sus jugadoras no se conforman: quieren volver a ganar, confirmar las buenas sensaciones y seguir construyendo una identidad para lo que viene.

La gran ausencia será la de Salma Paralluelo, que regresó a Barcelona para iniciar la recuperación de la rotura del ligamento interno de la rodilla sufrida en Málaga. En su lugar, Athenea del Castillo se incorporó el sábado a la concentración. Sin Salma, la seleccionadora podría apostar de nuevo por Claudia Pina en punta, como ya hizo en la ida. Una posición que no ocupaba desde hace años, pero en la que brilló como si nunca la hubiera dejado: dos goles y otro más que generó en apenas una hora de juego. Su actuación fue un regreso a los orígenes y una demostración de madurez competitiva.

Bermúdez irá a por el partido. Así lo ha transmitido desde su llegada al banquillo: ambición, ritmo y fútbol ofensivo. El once será competitivo, aunque podría haber alguna rotación. Eva Navarro tiene opciones de salir de inicio y también podría entrar Jana Fernández, que podría aportar frescura en la línea defensiva. Si el marcador lo permite, la seleccionadora dará descanso a las que acumulan más carga y dar minutos a futbolistas menos habituales; Serrajordi, por ejemplo, podría debutar con la absoluta.

Un estadio especial

El escenario también tiene algo de simbólico. El Gamla Ullevi fue el estadio donde el Barça alzó su primera Champions femenina el 16 de mayo de 2021, un punto de inflexión en la historia del club y del fútbol español. Y fue, además, el mismo campo en el que Suecia y España se unieron en septiembre de 2023 bajo la pancarta de “Se acabó: Our fight is a global fight”, tras el Mundial y el caso Rubiales después de una rueda de prensa histórica de Alexia Putellas e Irene Paredes.

Hoy, en ese mismo césped cargado de significado, España puede escribir otro capítulo histórico: sellar su pase a la final de la Nations League, la segunda, y demostrar, una vez más, que este equipo no solo gana —también deja huella.