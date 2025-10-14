España - Bulgaria: horario y dónde ver el partido de clasificación para el Mundial 2026

España, con un camino perfecto hasta el momento en la fase de clasificación para el Mundial 2026, busca sumar la cuarta victoria en tantos partidos ante la débil Bulgaria, la cenicienta del grupo. El combinado nacional aterriza en el Estadio José Zorrilla de Valladolid plagado de bajas, especialmente en ataque. A las lesiones ya conocidas de Lamine, Nico y Olmo se le ha sumado recientemente la de Ferran Torres, con una sobrecarga que le ha obligado a abandonar la concentración rumbo a Barcelona.

Los contratiempos físicos volverán a poner a prueba a Luis de la Fuente, que solo contará con Oyarzabal como teórico titular en el trío de ataque. Aun así, es un encuentro propicio para alinear a futbolistas menos habituales, ya que la selección española es claramente favorita, como viene demostrando en los tres duelos de clasificación para el Mundial, en los que ha marcado once goles y no ha encajado ninguno. Incluso con una delantera menos habitual, España ya se impuso con facilidad a Georgia, un rival de mayor entidad que los búlgaros.

En el parón de septiembre, los de Luis de la Fuente ya pasaron por encima de Bulgaria en Sofía con un escaso 0-3 que no reflejó el aplastante dominio de la 'Roja', que terminó el encuentro con doce disparos a puerta. Las sensaciones del combinado búlgaro continúan sin ser positivas, pues el equipo de Aleksandar Dimitrov viene de recibir un sonrojante 1-6 en casa contra Turquía.

HORARIO DEL ESPAÑA - BULGARIA

El partido entre la selección española y el combinado búlgaro, correspondiente a la cuarta jornada de la clasificación para el Mundial 2026 se disputará este martes 14 de octubre a las 20.45 horas en el Estadio José Zorrilla, de Valladolid.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - BULGARIA

El España - Bulgaria se podrá ver en directo en televisión a través de La1 de TVE y online mediante su plataforma digital RTVE Play.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.