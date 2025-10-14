En directo
CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026
España - Bulgaria, en directo: Clasificación para el Mundial 2026 hoy, en vivo
El equipo de Luis de la Fuente lidera el Grupo E y espera sellar su clasificación para el Mundial 2026
Grimaldo: "Tengo ganas de volver a jugar"
"Es siempre un orgullo representar a España. Tengo muchas ganas, llevo un tiempo que no he podido aportar dentro del campo, pero sí intento hacerlo fuera".
"Es un partido importante, queremos disfrutar de ese partido".
¡Remontada de la sub-21!
El conjunto de David Gordo le ha dado la vuelta al partido en la recta final con goles de Mayenda y del madridista Gonzalo. 2-1 a Finlandia.
Juanjo González: "Samu jugará en punta"
"Oyarzabal empezará con la derecha y Samu, en punta".
"Ojalá podamos conseguir una victoria importante, nos han acogido fenomenal en Valladolid".
Dos apercibidos
Los titulares Pedro Porro y Le Normand son los titulares que están apercibidos y tienen que ir con cuidado.
¡Ojo con la sub-21!
Mientras se acerca la hora del España-Bulgaria, la Rojita sub-21 está jugando un partido importante en Castellón de clasificación para la Eurocopa y a falta de 10 minutos, cae ante Finlandia con un gol del valencianista Yarek en propia puerta. España es tercera y solo se clasifican los primeros de grupo y los tres mejores segundos.
Samu, la gran novedad
El delantero del Oporto es la gran novedad en el once titular de la Roja.
¿Puede clasificarse esta noche España para el Mundial?
Matemáticamente, no, pero sí de manera virtual si la selección española vence a Bulgaria y Georgia derrota a domicilio a Turquía. En este caso, los de Luis de la Fuente aventajarían en 6 puntos a turcos y georgianos con 2 partidos por disputar, precisamente ante sus rivales directos (el 15 de noviembre en Tiflis y el día 18 en La Cartuja frente a Turquía).
Pucela acoge a la Roja
A una hora para que dé inicio el encuentro, el José Zorrilla ya va acogiendo a los seguidores de la Roja. Se espera un muy buen ambiente para celebrar la clasificación virtual para el Mundial 2026.
Árbitro francés
El colegiado del encuentro es el galo Willy Delajod, mientras que en el VAR hay un asistente neerlandés: Dennis Higler.
Los precedentes
España y Bulgaria se han enfrentado en 6 ocasiones en partido oficial con un bance muy favorable a la Roja: 5 victorias y 1 empate, 26 goles a favor y solo 2 en contra.
