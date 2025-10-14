España - Bulgaria: alineaciones probables de la cuarta jornada de clasificación al Mundial 2026

España afronta este martes a las 20.45 horas en Valladolid su cuarto compromiso de la fase de clasificación para el Mundial 2026, presumiblemente el más sencillo que le queda por delante. El combinado nacional recibe a la colista Bulgaria, que no ha estrenado su casillero de puntos, en un encuentro marcado por las lesiones.

La selección española domina con puño de hierro su grupo de clasificación para el Mundial, con tres triunfos en tres partidos, y con unos registros inmejorables: once goles a favor y ninguno en contra. El último triunfo contra Georgia por 2-0 acerca a los de Luis de la Fuente a la Copa del Mundo, todo y que la participación española en el torneo no se confirmará hasta el próximo parón en noviembre.

Una Selección repleta de bajas

Para este partido, el seleccionador no podrá contar con hasta ocho futbolistas de su total confianza. A las lesiones de Fabián Ruiz, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Carvajal y Rodri Hernández se le sumaron otras tres en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Dean Huijsen y Dani Olmo abandonaron la concentración con sendas molestias en el sóleo, mientras que Ferran Torres volvió a Barcelona con una sobrecarga tras disputar todo el partido ante Georgia.

La lesión del de Foios, que ejerció como el sustituto de Lamine el sábado, obligará a Luis de la Fuente a retocar el once. Aun así, y pese a la patente superioridad de España, el seleccionador no medita realizar demasiados cambios respecto al partido contra el equipo georgiano.

En la portería, el riojano continuará apostando por Unai Simón, que acumula 329 minutos sin encajar, desde el gol de Cristiano en la final de la Nations League. En el lateral derecho seguirá Pedro Porro, más aún tras su destacado partido en Elche, donde estuvo cerca de marcar su primer gol con la elástica nacional. En el centro de la zaga, con la lesión de Huijsen, De la Fuente alineará de nuevo a Le Normand y Cubarsí, por delante de los dos centrales del Athletic. Donde sí que habrá cambios es en el lateral izquierdo, pues Grimaldo, de perfil más ofensivo, apunta a ser titular en detrimento de Cucurella.

En el centro del campo, con las bajas de Fabián, Rodri y Olmo, no hay demasiada discusión. Pedri, líder de la selección con las bajas de los dos extremos, estará acompañado por los dos jugadores del Arsenal, Zubimendi y Mikel Merino. En la delantera sigue siendo fijo Oyarzabal, en estado de gracia con la 'Roja', con la que suma cinco goles y cinco asistencias desde su decisivo tanto en la Eurocopa. A su derecha repetirá el otro goleador ante Georgia, Yeremy Pino, mientras que en el sector izquierdo Álex Baena y Jesús Rodríguez se disputan la plaza, todo y que parece que el exfutbolista del Villarreal será el elegido.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ESPAÑA - BULGARIA

España: Unai Simón; Porro, Le Normand, Cubarsí, Grimaldo; Pedri, Zubimendi, Merino; Pino, Oyarzabal y Baena.

Bulgaria: Mitov; Popov, Bozhinov, Hristov, Petrov; Chochev, Stoyanov, Kraev; Kirlov, Despodov y Marin Petkov.