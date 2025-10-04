España - Brasil: horario y dónde ver el último partido de la fase de grupos del Mundial sub-20 hoy gratis por TV y online

España se da cita con Brasil hoy sábado 4 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para disputar el tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial sub-20. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

La derrota ante Marruecos en el debut (2-0) y el empate ante México en el segundo partido (2-2) obligan a España a sumar de tres en su próximo partido para continuar su andadura en el torneo intercontinental. Los dos mejores clasificados de cada grupo tienen asegurado el pase a octavos, mientras que las plazas restantes se repartirán entre los mejores terceros.

Mismas urgencias presenta Brasil, que viene de empatar ante México en su estreno (2-2) y caer ante Marruecos (1-2). La única diferencia es que la 'canarinha' cuenta con mejor diferencia de goles, por lo que un empate le llevaría a finalizar como tercera clasificada, aunque los 2 hipotéticos puntos se antojan insuficientes para figurar entre los mejores terceros.

Pararelamente al España-Brasil se jugará el México-Marruecos, que puede tener efectos en los intereses de 'La Rojita'. Los Leones del Atlas ya han asegurado su primera posición de forma matemática, pero la 'tri' podría ceder la segunda posición que actualmente atesora.

¿A qué hora juega España hoy contra Brasil en el Mundial sub-20?

El partido entre España y Brasil, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial sub-20, se disputará hoy sábado 4 de octubre a las 22:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Brasil hoy gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial sub-20 entre España y México se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial sub-20 con un amplio resumen de cada jornada, poniendo el foco en el desempeño de la selección española.