España - Brasil, en directo: resultado y goles en vivo | Mundial sub-20
Sigue el minuto a minuto del tercer partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20 del Grupo C entre España y Brasil
David Raurell
¡Cuenta atrás!
Ya saltan los jugadores de ambas selecciones al terreno de juego del estadio.
En breves instantes comenzaran a sonar los himnos nacionales de España y Brasil.
XI de Brasil
Por su parte, los de Ramon Menezes salen de inicio con:
Otávio; Joao Victor, Iago Teodoro, Bruno Alves, Leandrinho; Joao Cruz, R. Coutinho; Murilo, Belé, Wesley; Luighi
¡XI confirmado!
Esta es la alineación titular que presenta la selección española:
El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, escenario del partido de esta noche, tiene una capacidad para más de 48.000 espectadores.
Sobre el césped de este estadio intentará el equipo de Paco Gallardo llevarse la victoria ante la 'Canarinha'
¡Bienvenidos al Nacional de Chile!
¡Muy buenas noches!
Por fin ha llegado el día. En apenas 30 minutos arrancará el trascendental partido de la selección española Sub-20. Por supuesto, podrán vivir el minuto a minuto en Diario SPORT.
A la roja solo le vale una victoria para continuar en el torneo... y el rival de esta noche es la todopoderosa selección brasileña.
¡Nos espera un gran partido por delante!
