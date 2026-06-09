España ya tiene el billete para el Mundial de Brasil

Necesitaba España ganar a Islandia para asegurarse el billete al Mundial de Brasil y lo logró con la naturalidad de los equipos campeones. La contundente victoria ante Inglaterra fue premonitoria del momento del equipo. Pocas selecciones pueden competir al nivel del conjunto de Sonia Bermúdez y el combinado islandés apenas ofreció resistencia.

Islandia - España Clasificación Mundial 2027 ISL 1 6 ESP Alineaciones ISLANDIA Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Viggósdóttir, Sigurdardóttir (Arna Eiríksdóttir, m.61), Heidarsdóttir; Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir, Hermannsdóttir (Antonsdóttir, m.46); Pálmadóttir (Boama, m.46), Jessen (Georgsdóttir, m.76) y Zomers (Hlín Eiríksdóttir, m.61). ESPAÑA Coll; Batlle (Navarro, m.57), Paredes (María Méndez, m.71), León, Carmona; Guijarro (Serrajordi, m.57), Caldentey (Bonmatí, m.46), Putellas; Vicky López, Paralluelo (Pina, m.46) e Imade.

España jugó a placer en Reikiavik. Terminó goleando a Islandia y el encuentro sirvió para confirmar el gran momento de futbolistas como Ona Batlle, Vicky -autora de dos goles- o Salma, que esta temporada ha ido de menos a más.

Ante Islandia fue titular y mostró sus mejores virtudes: intimidación, anticipación y una relación especial con el gol. España no tardó en hacerse con el ritmo del encuentro apostando de nuevo por ser protagonista.

La diferencia de nivel fue tan evidente que la primera llegada de Islandia no llegó hasta el minuto 40, un disparo inofensivo desde fuera del área. Para entonces, el conjunto de Bermúdez ya había marcado en dos ocasiones.

El primer tanto fue obra de Vicky. Un gol marca de la casa: asistencia de lujo de Alexia y disparo con la izquierda al segundo palo. El gol puso el encuentro de cara para España, que amplió distancias con un remate a placer de Edna tras una asistencia de Ona.

La lateral volvería a ser protagonista para cerrar la primera mitad con otra asistencia, esta vez para que Salma marcara el 0-3.

España aprieta, Islandia se defiende

Nada más arrancar la segunda parte, España volvió a golpear. En el minuto 49, Vicky firmó un auténtico golazo con un potente disparo desde fuera del área que significó el 0-4 y dejó el partido completamente sentenciado.

Islandia logró recortar distancias en el 57, cuando Boama aprovechó una buena transición ofensiva para batir a la portera española con una gran definición en un contragolpe bien ejecutado.

Pese al tanto local, España no bajó el ritmo y volvió a imponer su superioridad. En el minuto 67 llegó el quinto gol, obra de Claudia Pina, que finalizó con la derecha tras una asistencia de Eva Navarro, culminando una acción ofensiva de gran calidad colectiva.

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En la recta final, Aitana aprovechó otro error de Islandia en la salida de balón para marcar el sexto cerrando una victoria contundente que certifica su billete para el Mundial de Brasil y confirma el excelente estado de forma del equipo.