España - Bélgica: hora y dónde ver gratis hoy por TV y en abierto el partido de cuartos de final del Mundial 2026

España afronta este viernes 10 de julio a las 21:00 horas (CEST) una nueva cita con la historia. La selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 con un billete para las semifinales en juego. Tras el inolvidable triunfo frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos, la Roja quiere dar otro paso hacia la segunda estrella y confirmar su condición de una de las grandes favoritas al título.

España quiere seguir soñando

El combinado español llega a los cuartos de final en su mejor momento desde que comenzó el campeonato. Después de un inicio de Mundial en el que fue creciendo partido a partido, la selección dio un golpe de autoridad eliminando a Portugal gracias a un agónico gol de Mikel Merino en el tiempo añadido. El equipo de Luis de la Fuente ha demostrado una enorme solidez defensiva y una gran capacidad competitiva en los momentos decisivos. Ahora buscará mantener esa línea para seguir avanzando en el torneo.

Bélgica será el último obstáculo de España antes de las semifinales. El conjunto belga ha firmado un Mundial muy competitivo y ha sabido sacar adelante sus partidos, aunque sin el cartel de favorita con el que llegaban otras grandes selecciones. La selección española parte con la vitola de favorita tras el nivel mostrado frente a Portugal, pero sabe que en unos cuartos de final cualquier error puede resultar definitivo. La Roja buscará imponer su fútbol desde el inicio para evitar que el partido se iguale y dar un nuevo paso hacia su segundo Mundial.

De Bruyne y Lukaku celebrando uno de sus goles con Bélgica en el Mundial / EFE

¿Dónde ver el España - Bélgica del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Bélgica correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 podrá verse gratis y en abierto por televisión a través de La 1 de RTVE (y La 2 en Cataluña). También podrá seguirse online mediante la plataforma RTVE Play.

Como alternativa, DAZN ofrecerá el encuentro a través de su aplicación y de sus diferentes canales, después de adquirir los derechos de emisión de los 104 partidos del Mundial.

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