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MUNDIAL 2026
España-Bélgica, en directo: previa, alineaciones y última hora de los cuartos de final del Mundial 2026
Sigue en SPORT la previa y el minuto a minuto del deciviso partido de la Copa del Mundo entre 'La Roja' de Lamine Yamal y 'Los Diablos Rojos' de Courtois
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Cita de estrellas
El escenario es de película. España y Bélgica se mide en Los Ángeles para enfrentarse a francia en las semifinales. ¿Será un partido en el que lucirán las grandes estrellas o un encuentro con más miedo y respeto que espectáculo?
Courtois contra Lamine
El portero del Real Madrid es la gran figura de Bélgica. El delantero del Barça es la gran estrella de españa. ¿Quién será más decisivo Courtois o Lamine Yamal?
¿Repetirá el once De la Fuente?
España jugó contra Portugal con este once: Unai, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine, Oyarzábal y Baena. ¿Cambiará el seleccionador algún jugador o repetirá el once?
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