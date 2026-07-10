España - Bélgica: alineaciones probables de los cuartos de final del Mundial 2026

La selección española disputa este viernes 10 de julio a las 21 horas sus sextos cuartos de final en la historia de los mundiales, tras imponerse a Portugal en octavos. Enfrente estará Bélgica, el tercer combinado más goleador del torneo y que llega a la cita en su mejor estado de forma, después de arrasar a una de las anfitrionas, Estados Unidos. El vencedor ya conoce contra quién se medirá en las semifinales: Francia, que se impuso a Marruecos este pasado jueves.

La 'Roja' afronta el encuentro con confianza, pero sin relajación, sabedora de que es favorita. Los pupilos de Luis de la Fuente no han encajado ningún gol en la competición, mientras que suman nueve dianas a favor. Para llegar hasta aquí, España ha derrotado a Arabia Saudí (4-0), Uruguay (1-0), Austria (3-0) y Portugal (1-0), además del empate a cero contra Cabo Verde.

Por su parte, Bélgica ha ido de menos a más en el Mundial, después de un inicio dubitativo, con dos igualadas contra Egipto (1-1) e Irán (0-0). A partir de ahí, los 'Diablos Rojos' han sumado todo victorias, contra Nueva Zelanda (1-5), Senegal (3-2) y Estados Unidos (1-4). Ante los africanos, además, el triunfo llegó en la prórroga tras remontar un 0-2 adverso en los cinco últimos minutos de partido.

El belga Leandro Trossard celebra uno de los goles de su selección ante Estados Unidos / EFE

Para el compromiso de cuartos de final, Luis de la Fuente cuenta con toda la plantilla a su disposición. Aun así, el seleccionador optará por alinear el mismo once que contra Portugal y que tan buenos resultados le está dando. Unai Simón ocupará la portería para seguir aumentando el récord mundial de más tiempo sin encajar, actualmente en 609 minutos. En el carril izquierdo, arrancará de inicio Marc Cucurella, mientras que en el flanco derecho lo hará Pedro Porro.

En el centro de la zaga, Cubarsí y Laporte se han erigido como una de las parejas de centrales más sólidas del campeonato. Por delante, Rodri, MVP del duelo de octavos, y Pedri son fijos para Luis de la Fuente, que apostará por Dani Olmo en la mediapunta. Lamine Yamal, con ganas de demostrar, estará en derecha, mientras que Álex Baena, que se ha hecho con la titularidad ante tantas lesiones, partirá desde la izquierda. En la delantera, Oyarzabal, el máximo goleador del combinado nacional en el Mundial, será la referencia.

Rudi García, seleccionador de Bélgica, no podrá contar con Amadou Onana, lesionado de gravedad en el partido contra Estados Unidos, ni con Zeno Debast. Pese a que Kevin De Bruyne y Jérémy Doku, que fueron suplentes en octavos, llaman a la puerta de la titularidad, el entrenador mantendrá a Vanaken y Lukébakio en el once inicial.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ESPAÑA - BÉLGICA

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

Bélgica: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, Vanaken; Lukébakio, Trossard y De Ketelaere.