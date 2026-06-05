España baila a Inglaterra y se hace con medio billete para el Mundial

Victoria incontestable de España en el clásico europeo para recuperar el control de su camino hacia Brasil. La selección firmó en Son Moix una de las actuaciones más completas de los últimos años para imponerse por 4-0 a Inglaterra y quedarse a un paso de la clasificación directa para el Mundial de 2027. No fue solo una goleada. Fue una demostración de superioridad ante el rival que más problemas le había planteado en los últimos tiempos.

España - Inglaterra (F) (05/06/26) Clasificación Mundial 2027 ESP 4 0 ING Alineaciones España Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Corrales (Olga Carmona, 84'); Patri, Mariona (Serrajordi, 84'), Alexia (Aitana, 77'); Vicky (Pina, 68'), Edna (Esther, 76'), Salma Inglaterra Hampton; Bronze (Charles, 85'), Wubben-Moy (Carter, 85'), Morgan, Greenwood; Walsh, Toone (Mead, 59'), Stanway; Hemp, Russo, James (Kelly, 59')

Inglaterra llegaba con tres puntos de ventaja y el recuerdo reciente de su triunfo en Wembley. España necesitaba ganar y hacerlo por más de un gol para depender de si misma. Sonia Bermúdez apostó por un once de marcado acento azulgrana y su equipo entendió desde el primer minuto la magnitud de la cita. Presionó arriba, dominó la posesión y apenas permitió respirar a las inglesas, incapaces de encontrar a sus jugadoras más determinantes.

No tardó en aparecer la recompensa. Tras varias llegadas peligrosas y una clarísima ocasión de Edna Imade, Patri Guijarro abrió el marcador con una acción que resumió todo lo que estaba siendo España y también lo que es ella: una de las mejores del mundo. Recuperó en campo rival, dejó atrás a Toone con un recorte exquisito y se animó con un disparo lejano que, tras tocar en Greenwood, acabó en la red. Mallorca celebró el gol de una de sus hijas predilectas mientras la selección empezaba a creer que la noche podía ser histórica.

Patri Guijarro marcó el primer gol de España en Son Moix / UEFA

Y entonces apareció Alexia. La Reina volvió a demostrar que sigue marcando diferencias en los grandes escenarios. En un Son Moix en el que ya había marcado en 2017 y que había pasado de los 2.179 espectadores a los 17.528. Mariona encontró el desmarque de la doble Balón de Oro con un pase al espacio perfecto y Alexia definió de primeras para superar a Hampton. El 2-0 premiaba una primera parte sobresaliente de España, que además reclamó un posible penalti sobre Edna antes del descanso y se marchó al vestuario con el resultado que necesitaba.

Obligada a reaccionar, Inglaterra intentó dar un paso adelante tras la reanudación, pero se encontró con una selección española que no estaba dispuesta a especular. Lejos de proteger la ventaja, siguió atacando. Salma y Corrales rondaron el tercer gol y apenas una ocasión lejana de Stanway inquietó a las locales. España mantenía la intensidad, la presión y el control emocional de un partido que se jugaba exactamente donde quería.

La sentencia llegó de nuevo con la firma de Alexia. Ona Batlle irrumpió por la derecha y generó una acción llena de fe y calidad. Bronze evitó el gol en primera instancia, pero el rechace cayó a los pies de Alexia, que no perdonó y se apuntó un doblete. El 3-0 desató definitivamente la fiesta en Palma. Hampton todavía evitó un segundo tanto de Patri, pero ya nada podía cambiar el guion de una noche en la que España había reducido a Inglaterra a una versión irreconocible.

Imparable hasta el final, la selección quiso más. Claudia Pina, recién entrada al terreno de juego, se sumó a la exhibición aprovechando una asistencia deliciosa de Aitana para recortar dentro del área y firmar el definitivo 4-0. Un gol que cerró una actuación coral, brillante y seguramente inolvidable. España no solo derrotó a Inglaterra; la superó en cada duelo, en cada presión y en cada fase del juego. Ahora depende de sí misma ante Islandia. Después de una noche así, el Mundial para las vigentes campeonas está mucho más cerca