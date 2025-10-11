España avanza imparable hacia el Mundial

España se impuso a Georgia en el tercer partido de clasificación para el Mundial del 2026 y tiene más de medio billete en el bolsillo. El cuadro de De la Fuente fue muy superior y la victoria solo podía caer de su lado. Yéremi Pino y Oyarzabal decidieron en acciones preparadas desde el laboratorio.

España-Georgia Clasificación Mundial 2026 ESP 2 0 GEO Alineaciones España Unai Simón, Pedro Porro (Llorente, 74'), Le Normand, Cubarsí, Cucurella, Zubimendi (Aleix Garcia, 80'), Pedri (Barrios, 74'), Merino, Ferran Torres, Oyarzabal (Borja Iglesias, 64') y Yéremy Pino (Baena, 64') Georgia Mamardashvili, Kakabadze (Azarov, 80'), Kashia, Goglichicze, Gocholeishvili, Kiteishvili (Gagnidze, 65'), Mekvabihsvili (Mamuchashvili, 86'), Kochorasvhili, Dvali, Mekvabishvili (Kvernadtze, 65') y Kvaratskhelia (Davistashvili, 65')

De la Fuente tiró del equipo de gala que le quedaba debido a las bajas. Con el centro del campo que tan bien le funcionó en la anterior ventana con Zubimendi, Pedri y Mikel Merino. España quería el balón y lo tuvo frente a un rival peleón. Pedri siempre es una garantía para tener el tempo del choque controlado.

España se adueñó del balón y llegó la primera jugada polémica. Ferran Torres cae en el límite del área, el árbitro señala falta, pero era dentro. Cuando revisa en el VAR, curiosamente anuló la falta y pita piscinazo del valenciano. Una acción más que dudosa.

En cualquier caso, esta jugada no varió el guion del choque con una Roja volcada en busca del gol y probándolo de todas las maneras, como con un disparo alto de Zubimendi. La pizarra también funcionó en una preciosa acción colectiva rematada por Oyarzabal fuera por poco.

Fue el preludio del gol en otra gran acción en un saque de esquina. Le Normand supo romper la línea y dejar de cabeza a Yéremi Pino para que abriera el marcador. El equipo tuvo una semana de tiempo para trabajar y se notó con las acciones preparadas.

Ferran Torres controla un balón en el extremo derecho español / Associated Press/LaPresse / LAP

Otro derribo a Ferran, tras un pase magistral de Pedri, acabó con un claro penalti de Mamardashvili. Oyarzabal le cedió la pelota al 'Tiburón', quien vio como el meta georgiano le adivinaba la intención. Ferran Torres buscaba el gol en su partido 50 con la selección española y se lo estaba mereciendo.

Pedro Porro hacía mucho daño por la derecha y uno de sus balones encontró a Merino y su remate se fue lamiendo el poste. El propio jugador del Arsenal tuvo otra magnífica ocasión en una media vuelta que se marchó por encima del travesaño. España se fue al descanso con una ventaja mínima respecto a los méritos contraídos.

Oyarzabal sentencia

En la segunda parte todo siguió igual. España disfrutando del balón ante una Georgia que parecía conformarse con no recibir una goleada. El gol average global decide los empates, pero la ambición del conjunto de Willy Sagnol dejó mucho que desear.

España se ha ganado el respeto de los rivales por muchas ausencias que tiene. De la Fuente ha conseguido armar un conjunto en el que el colectivo está por encima de las individualidades.

Oyarzabal tuvo el segundo de no ser por Mamardashvili. El ex del Valencia, ahora en el Liverpool, fue el mejor del cuadro visitante. Igualmente supo tapar bien una grieta para Ferran Torres, quien lanzó al lateral de la red.

España aún la tuvo más clara con un doble poste, primero de Pedro Porro en un tiro de rosca y el rechace posterior de Oyarzabal tuvo la misma mala suerte de chocar contra la madera.

El gol tenía que caer y lo hizo a balón parado. Pedri forzó una falta que Porro que dio en la mano de un futbolista de la barrera georgiana. La falta fue entonces más cercana y Oyarzabal lanzó un pepinazo a la escuadra.

Si Georgia estaba rendida, Willi Sagnol tiró de forma definitva la toalla sustiyendo a sus dos estrellas, Kvaratskhelia y Mikautadze, del PSG y Villarreal, respectivamente. La suerte estaba echada y el técnico pensó en el duelo ante Turquía del martes por la segunda posición del grupo.

Ovación para Pedri

Luis de la Fuente también se percató y dio descanso a Pedri, quien se fue aclamado por destacar otro día en la oficina. El Harry Potter español sacó la varita a pasear y fue el mejor jugador español. Hoy por hoy nadie juega como él.

La única pena fue que Ferran Torres no marcara porque lo intentó de todas las maneras. Mamardashvili fue su bestia negra con otro paradón en el último tramo del encuentro.

Un gol que no entró, pero la selección española ya tiene un pie y medio en el Mundial del 2026 a la espera de sentenciar el pase virtualmente venciendo el martes a la débil Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid.