¿Cuándo juega España contra Austria en el Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver los dieciseisavos gratis por TV y en directo

La selección española se prepara para salir a escena en la fase final del Mundial 2026. Después de certificar su billete como primera de grupo y evitar a 'cocos' de la talla de Argentina, Brasil o Inglaterra hasta una hipotética final, 'La Roja' cuenta los días para iniciar su andadura hacia el partido por el título del próximo 19 de julio.

A pesar de su inesperado tropiezo en el debut contra Cabo Verde, España supo solventar su paso por la primera fase sin mayores complicaciones. Las victorias contra Arabia Saudí y Uruguay permitieron a los de Luis de la Fuente terminar en lo más alto de la clasificación del grupo H con 7 puntos, lo que les aseguró un primer cruce más favorable en las eliminatorias.

La primera rival de España en la fase final del Mundial 2026 será Austria, la segunda clasificada del grupo J. El 'Das Team' consiguió el billete hacia dieciseisavos después de empatar sobre la bocina contra Argelia, sumando un punto vital y arrebatándole la segunda posición a los 'Zorros del Desierto', que quedaron encuadrados con Suiza en un cruce que se antoja más asequible que el de su rival.

Marko Arnautovic, goleador de Austria ante Argelia / EFE

¿Cuándo juega España contra Austria los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El partido entre España y Austria, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo jueves 2 de julio a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Austria del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española contra Austria en los dieciseisavos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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