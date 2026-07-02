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España - Austria, en directo hoy: partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto del España - Austria (21h; La1/DAZN) de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Lamine Yamal, en un partido con la selección

Lamine Yamal, en un partido con la selección / Europa Press

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Alineaciones probables del España - Austria / SPORT

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