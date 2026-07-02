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MUNDIAL 2026
España - Austria, en directo hoy: partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Sigue el minuto a minuto del España - Austria (21h; La1/DAZN) de dieciseisavos de final del Mundial 2026
España se moverá de nuevo alrededor de la figura de Lamine Yamal. El delantero del FC Barcelona es el crack del equipo y el encargado de marcar las diferencias, bien arropado por el resto de compañeros como Pedri o Dani Olmo
La selección llega en un buen momento de confianza. Futbolísticamente ha dejado más dudas, aunque en el seno del equipo español la confianza está elevada. De la Fuente sigue tranquilo y creyendo en sus jugadores, pese a que desde España lleguen voces críticas hacia el juego del equipo
A falta de conocer los onces, estas son las probables de Jordi Gil, nuestro enviado especial
En Brasil 2014, la selección no pasó de la fase de grupos, mientras que en 2018 en Rusia y 2022 en Qatar quedó apeada por la propia anfitriona y Marruecos, en ambos casos en la tanda de penaltis. España no quiere volver a fallar en una ronda tan inicial y seguir con su andadura en la Copa del Mundo rumbo a los octavos, donde jugaría en Dallas contra el ganador del Portugal-Croacia
Hoy España se mide a Austria en Los Ángeles en un encuentro en el que la Roja quiere dar un golpe de efecto y clasificarse para los octavos de final rompiendo la maldición con los cruces desde que quedó campeona del mundo en 2010
¡Bueeeenas tardes! ¡Hoy es día de partido y es día de la selección española!
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