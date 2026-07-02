España - Austria, en directo hoy: partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

En Brasil 2014, la selección no pasó de la fase de grupos, mientras que en 2018 en Rusia y 2022 en Qatar quedó apeada por la propia anfitriona y Marruecos, en ambos casos en la tanda de penaltis. España no quiere volver a fallar en una ronda tan inicial y seguir con su andadura en la Copa del Mundo rumbo a los octavos, donde jugaría en Dallas contra el ganador del Portugal-Croacia