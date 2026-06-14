España ya está en Atlanta

España ya vela armas en su hotel de concentración en Atlanta. El equipo ha abandonado el cuartel general de Chattanooga para subirse a un autobús y realizar por carretera las dos horas de distancias entre ambas ciudades.

El equipo ya está alojado en su hotel, donde permanecerá pocas horas. El equipo se entrenará por la mañana y antes tres jugadores comparecerán ante los medios de comunicación. Los pupilos de Luis de la Fuente se ejercitarán en la Kennesaw State University del estado de Georgia a las 10.30 h.

El sofoco está asegurado, pero la selección mantendrá el horario de trabajo de una hora parecida a la que se enfrentará a Cabo Verde, a las 12.00 h. en el Atlanta Stadium.

La temperatura no será un problema durante el partido ya que el estadio puede cubrirse y, donde juegan los Atlanta Falcons de fútbol americano, estará climatizado.

Luis de la Fuente ofrecerá su comparecencia de prensa a primera hora de la tarde en el mismo estadio y ya tocará de nuevo descansar para tener las pilas cargadas de cara al estreno mundialista.