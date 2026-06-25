España ya está en Guadalajara

La selección española abandona durante unos días su 'campamento base' en Chattanooga. Después de jugar los dos primeros partidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Roja disputará la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en la que se jugará acabar en primera posición ante Uruguay, en el Estadio Akron de Guadalajara. La expedición comandada por Luis de la Fuente ya está en tierras mexicanas.

Tras unas cuatro horas de un vuelo que partió de Chattanooga pasada la medianoche española, los futbolistas llegaron a su hotel de concentración, el JW Marriott Hotel Guadalajara. El cuerpo técnico quiso llegar a la capital del estado de Jalisco dos días antes del encuentro.

Cabe recordar que una de las 'amenazas' para la Selección en el último partido es el mal de altura... y, aunque se transmite máxima tranquilidad en este sentido (el equipo jugó en circunstancias peores el amistoso en Puebla ante Perú a 2.100 metros y lo superó sin acusarlo en exceso), tener algo de margen para aclimatarse será más que bienvenido.

El 'planning' de la previa

La selección española se ejercitará por última vez antes del partido contra Uruguay este jueves a las 19.00 horas (CEST). Una hora antes, algunos jugadores atenderán a los enviados especiales de los medios de comunicación en zona mixta, mientras que Luis de la Fuente comparecerá a las 23.45 horas peninsulares. El encuentro tendrá lugar la madrugada del sábado (02.00 horas).

Aunque aún no está recuperado, Víctor Muñoz viajó junto con sus compañeros y forma parte de la expedición de la Roja. Lógicamente, el seleccionador quiere que el grupo siga unido al completo y que todos los futbolistas formen parte de la dinámica colectiva. El flamante fichaje del Liverpool no podrá ser importante frente a Uruguay, pero debería serlo en la fase de eliminatorias. Esta España necesita a extremos de su perfil para repetir el éxito de la Eurocopa de 2024.

España afronta el último partido de la fase de grupos con relativa tranquilidad. Con un empate, salvo goleada de Cabo Verde a Arabia Saudí, tendrá suficiente para 'amarrar' la primera posición. Su rival, en cambio, se juega su futuro en el Mundial. El combinado charrúa solo ha sumado dos puntos en lo que llevamos de competición y, por consiguiente, necesita sumar (y a poder ser, ganar) para seguir vivo. No está siendo, ni de lejos, el torneo de los de Marcelo Bielsa, pero todavía están a tiempo de evitar el desastre que supondría una eliminación a las primeras de cambio.