España arrolla a Gales con un Espart en estado de gracia

España arrancó el Europeo sub-19 con un encuentro a pedir de boca. Una goleada abultadísima (0-7) ante Gales que subrayó la diferencia entre las dos selecciones. No hubo apenas noticias de los locales ante una España muy afilada que arrolló a Gales desde el arranque de partido.

Gales - España Europeo sub'19 GAL 0 7 ESP Alineaciones GALES Lines, Lienou (Jac Thomas 82'), Jones, Clarke, Dancey, Bradbury, Myles (Allen, 60'), Tankiewicz (Stevens, 45'), Kasvosve (Pitta, 77'), Brett (Bradbury, 60'), Bostock. ESPAÑA Manu González; Diego Aguado, Cuenca, Manu Rivas (Zárate, 45'), Buba; Xavi Espart (Joselillo 63'), Quim Junyent, Thiago Pitarch (Antañón); Morante (Esteban), Hugo López (Anxo 45') y Yañez.

El conjunto de Paco Gallardo no solo fue contundente, también transmitió la sensación de jugar de memoria con pequeñas sociedades familiares. Una de ellas, en clave azulgrana, la que forman Espart y Quim Junyent. Los dos mediocampistas, con su pausa y precisión, mezclaron bien con Thiago Pitarch y fueron un contrapunto a futbolistas más agresivos como Yañez o Morante.

España firmó una exhibición ofensiva de enorme autoridad ante Gales en el Europeo sub-19, en un partido que desde el minuto 15 empezó a inclinarse claramente hacia el lado español. El primer golpe llegó con el 0-1 de Yáñez. La acción nació en las botas de Quim Junyent, que filtró una asistencia de mucho nivel. Yáñez, tras perfilarse dentro del área, armó el disparo y el balón, tras desviarse ligeramente en la pierna de un defensor galés, acabó en el fondo de la red. Un tanto que abría la lata y confirmaba el dominio inicial español.

El 0-2 lo anotó Espart, que interpretó muy bien un balón que le llegó botando por el carril central. Sin pensarlo demasiado, conectó un golpeo limpio y potente que sorprendió al portero galés y amplió la ventaja con naturalidad. España no bajó el ritmo y en el minuto 25 llegó el 0-3, obra de Morante.

En esta ocasión, el gol tuvo un punto de fortuna: su disparo tocó en un defensor y cambió la trayectoria. El propio Morante volvería a ser protagonista poco después con el 0-4, en el minuto 33, cuando aprovechó un pequeño margen de espacio en la frontal del área para sacar un latigazo seco y preciso que entró sin oposición.

España no baja el pistón

Con el partido prácticamente sentenciado, España mantuvo la intensidad tras el descanso y nada más reanudarse llegó el 0-5. Quim Junyent firmó un gol de gran factura técnica tras una asistencia espectacular de Thiago Pitarch. El centrocampista definió con una vaselina de mucha clase, elevando el balón con una sutileza que reflejó el estado de confianza del equipo.

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El 0-6 llegó tras una acción colectiva muy bien elaborada, culminada por Esteban dentro del área. El atacante golpeó el balón de primeras, aprovechando la inercia de la jugada y la superioridad española en los últimos metros. La goleada se cerró con el 0-7, obra de Aguado, que convirtió un lanzamiento de falta directo en un disparo imparable, poniendo el broche final a una actuación redonda. El próximo paso en el torneo será de mayor exigencia: el conjunto español se medirá a Dinamarca y Alemania, dos rivales que pondrán a prueba el nivel competitivo y la continuidad de este gran momento de forma.