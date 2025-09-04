España arranca su camino hacia el Mundial del 2026

La España de Luis de la Fuente afronta otro gran reto. El riojano ha superado con éxito los anteriores torneos disputados, como la Nations League y la Eurocopa, don dos títulos y una final y ahora se enfrenta ante el objetivo mayúsculo de iniciar el camino hacia el Mundial del 2026 que se disputa en verano en Estados Unidos, México y Canadá.

La Roja se estrena con un doble compromiso a domicilio. El primer partido es este jueves en Sofia frente a Bulgaria, mientras que el domingo juega en Konya ante Turquía. El duelo ante los búlgaros se presenta a priori más asequible que el segundo frente a los turcos, que cuenta con jugador de entidad como es el caso del madridista Arda Güler.

España juega en un grupo de solo cuatro equipos, a los que hay que sumar a Georgia. Únicamente el primer clasificado tiene plaza directa para la Copa del Mundo. De no lograr esta meta, la selección tiene asegurada la siempre peligrosa repesca de marzo por su subcampeonato en la última Nations League.

La temida repesca

La selección no quiere correr este riesgo, que por ejemplo pasó factura a Italia, ausente en los dos últimos mundiales, y cerrar en noviembre su pase para la gran cita del verano. La incertidumbre de una repesca podría desatar demasiada tensión.

El combinado español se mide a una Bulgaria que está muy lejos del equipo que en los años 90 dejó su huella en el fútbol. Actualmente ocupa el puesto 87 en el ranking FIFA, mientras que España es la segunda por detrás de Argentina. De sus cinco compromisos en 2025, ha perdido en cuatro y solo arrancó un empate ante Chipre en casa (2-2).

Despodov es la principal arma ofensiva de Bulgaria / EFE

No tiene estrellas ni nombres deslumbrantes, solo el factor campo puede ayudarle y un exceso de confianza de España, que Luis de la Fuente ha intentado que no ocurra. España se juega demasiado en un corto espacio de tiempo como para permitirse lujos. Despodov, del PAOK, de Salónica es su jugador más destacado en la punta de ataque.

La baja de Fabián

De la Fuente tiene una baja capital en su esquema de juego como es la Fabián Ruiz a causa de una molestias musculares. Merino se perfila como su sustituto en un centro del campo completado por Zubimendi y Pedri, que con España juega en una posición más avanzada que en el FC Barcelona.

Aunque el riojano llamó a pesos pesados que salen de lesiones, como Carvajal y Rodri, ya avisó que su rol sería diferente al habitual y pueden ayudar más en el vestuario o entrando desde el banquillo.

La Roja tendrá a Unai Simón bajo palos, no hay debate mientras no llegue Joan Garcia, y en defensa confiará en Pedro Porro, Le Normand, Huijsen y Cucurella. Por tanto, Pau Cubarsí deberá esperar su oportunidad. El catalán ha visto como el madridista le ha arrebatado el sitio en el once a raíz de sus buenas actuaciones en la Nations League, donde entró precisamente por una lesión del jugador del Barça.

Zubimendi es el nuevo faro del Arsenal / AP

En la medular, Zubimendi, ahora en el Arsenal, será el líder con Merino y Pedri. Gavi, otra de las alternativas, se lesionó, mientras que Aleix Garcia, del Leverkusen, entró en la convocatoria como complemento. Dani Olmo y Fermín deberán esperar en el banquillo, de no ser que De la Fuente retrase a Pedri, una opción que nunca ha probado el técnico riojano.

La hora del Tiburón

En ataque, Ferran Torres puede ser la gran novedad como delantero centro. Con Ayoze fuera, Morata aún cogiendo la forma en el Como y Oyarzabal que no ha arrancado demasiado bien con la Real Sociedad, el 'Tiburón' es la opción que parece más efectiva.

También es cierto que De la Fuente lo ha acostumbrado a utilizar como revulsivo, pero su nivel actual puede abrirle las puertas de la titularidad. Por las bandas no hay ningún tipo duda, con la pareja de oro de la selección, formada por Lamine Yamal y Nico Williams.

En la lista hay dos posibles debutantes, Jesús Rodríguez, ex del Betis y actualmente en el Como, y Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, aunque ambos llegan para ser complementos en una lista de 25 jugadores, dos de los cuales deberá descartar para la convocatoria definitiva.