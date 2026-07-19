España - Argentina: resumen, resultado y goles de las final del Mundial 2026

8-2 para Argentina

No se asusten, estamos hablando del número de finales del Mundial que han disputado Argentina y España. En ese sentido, es obvio que la albiceleste debería considerarse con más experiencia, pero esto, en el fondo, cuenta poco porque el Mundial se juega cada cuatro años. Cierto es también que el último lo ganó el equipo de Leo Messi. Esta, pues, será la octava final de los sudamericanos tras las de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022. De ellas, ha sido campeón en 1978, 1986 y 2022.

Por su parte, España puede presumir de tener un cien por cien de fiabilidad en las finales de Mundial disputadas, aunque es cierto que solo ha jugado una, la de Sudáfrica 2010, que ganó a Holanda con el ya icónico gol de Andrés Iniesta en la prórroga. La de Nueva York será, pues, la segunda final para la selección.