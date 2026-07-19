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MUNDIAL 2026
España - Argentina: resumen, resultado y goles de las final del Mundial 2026
Llegó el gran día: España y Argentina se miden en la final del Mundial 2026
Tercer y cuarto puesto
Si ayer se fueron a dormir pronto y se perdieron el espectacular, aunque inocuo partido entre Francia e Inglaterra por el tercer y cuarto puesto, aquí pueden recuperar todo lo que pasó en el encuentro más loco del Mundial que acabó 4-6.
8-2 para Argentina
No se asusten, estamos hablando del número de finales del Mundial que han disputado Argentina y España. En ese sentido, es obvio que la albiceleste debería considerarse con más experiencia, pero esto, en el fondo, cuenta poco porque el Mundial se juega cada cuatro años. Cierto es también que el último lo ganó el equipo de Leo Messi. Esta, pues, será la octava final de los sudamericanos tras las de 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022. De ellas, ha sido campeón en 1978, 1986 y 2022.
Por su parte, España puede presumir de tener un cien por cien de fiabilidad en las finales de Mundial disputadas, aunque es cierto que solo ha jugado una, la de Sudáfrica 2010, que ganó a Holanda con el ya icónico gol de Andrés Iniesta en la prórroga. La de Nueva York será, pues, la segunda final para la selección.
Javier Tebas lo tiene claro
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha hablado desde Nueva York y está convencido de que España ganará la final a Argentina y que, además, lo hará "por más de un gol" de diferencia en el marcador. Se le ve optimista y asegura que ya está "con ganas de que llegue el partido" y sin temer la labor arbitral: "Si jugamos como sabemos jugar da lo mismo el arbitraje, pasará desapercibido”.
Damas y caballeros, niños y niñas, futboleros todos, ha llegado el día de la gran final del Mundial. Y aquí está, fiel a la cita, la redacción de SPORT para explicarles, en riguroso directo, y durante las doce horas previas al inicio del partido, toda la previa del España-Argentina. ¡Pasen y disfruten!
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