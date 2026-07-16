¿Cuándo juega España contra Argentina la final del Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La selección española se prepara para afrontar su último desafío en el Mundial 2026. Después de imponerse con contundencia ante Francia en semifinales, 'La Roja' adquirió el derecho a disputar el partido por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede en la que tendrá la posibilidad de volver a conquistar la Copa del Mundo 16 años después.

Superadas con sufrimiento sus últimas eliminatorias ante Portugal y Bélgica, ambas con goles decisivos de Mikel Merino, España se enfrentaba a Francia en un partido con aroma a final anticipada. Lejos de pasarlo mal como en rondas anteriores, los de Luis de la Fuente consiguieron neutralizar a la selección más temible del torneo con un inapelable 0-2 obra de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro para asegurarse uno de los dos billetes en juego hacia la gran final.

El último obstáculo que separa a España de su segunda estrella es Argentina, que volvió a protagonizar una remontada heroica para tumbar a Inglaterra en semifinales. La 'Albiceleste' llegó a estar contra las cuerdas, pero Leo Messi volvió a ser el elemento decisivo para los suyos al repartir dos asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez que permiten a los de Scaloni poder defender el título conquistado en 2022.

Lautaro celebra su milagroso gol con Messi / WILL OLIVER / EFE

¿Cuándo juega España contra Argentina la final del Mundial 2026?

El partido entre España y Argentina, correspondiente a la final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio a las 21:00 horas (CEST), 15:00 hora local. El partido por el título se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la final del Mundial 2026 entre España y Argentina se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que adquirió los derechos de la competición y ha emitido los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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