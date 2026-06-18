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MUNDIAL 2026

¿Cuándo juega España contra Arabia Saudí en el Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

A qué hora juega la selección española su próximo partido y en qué canal de TV ver la fase de grupos del Mundial 2026 en abierto desde España

España se enfrentará a Arabia Saudí el próximo domingo 21 de junio en el Mundial 2026

España se enfrentará a Arabia Saudí el próximo domingo 21 de junio en el Mundial 2026 / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La selección española cuenta los días para volver a salir a escena en el Mundial 2026. Después de un decepcionante debut ante Cabo Verde, 'La Roja' queda sin margen de error en su objetivo de terminar su andadura en la fase de grupos como primera clasificada.

A pesar de las malas sensaciones con las que se saldó el primer partido, el empate de España no tendrá consecuencias catastróficas. Los dos encuentros de la primera jornada del grupo H se saldaron con sendos empates, por lo que los de Luis de la Fuente tienen en su mano la posibilidad de asaltar un liderato que actualmente pertenece a Uruguay.

El próximo rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 será Arabia Saudí. Los 'halcones verdes' también acuden a la cita con un punto en su casillero después de registrar un meritorio empate frente a Uruguay en el partido inaugural.

Arabia Saudí, el próximo rival de España en el Mundial 2026

Arabia Saudí, el próximo rival de España en el Mundial 2026 / Europa Press

¿Cuándo juega España contra Arabia Saudí en el Mundial 2026?

El partido entre España y Arabia Saudí, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el domingo 21 de junio a las 18:00 horas (CET) en el en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

¿Dónde ver el España - Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española y Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el próximo partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.

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