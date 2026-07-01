España ya está en Los Ángeles en busca de los octavos

La Selección Española ya ha aterrizado en Los Ángeles para afrontar los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El equipo de Luis de la Fuente se medirá a Austria este jueves 2 de julio en un duelo a vida o muerte donde ya no hay margen de error. La expedición ha llegado a California totalmente concentrada en superar esta primera eliminatoria directa del torneo.

Con el cambio de sede, abandonando ya Chatanooga, el cuerpo técnico ha diseñado un plan de trabajo enfocado al cien por cien en la preparación del encuentro. El combinado nacional se ejercitará este miércoles 1 de julio en el Carson Sports Park para terminar de afinar el once titular y la estrategia táctica antes de enfrentarse al conjunto centroeuropeo.

Agenda oficial y atención a los medios

La jornada de trabajo de este miércoles arrancará a las 10:00 horas en Los Ángeles (19:00 horas en la Península) con una zona mixta de quince minutos en el Carson Sports Park. Justo a continuación, a las 11:00 horas locales (20:00 en España), dará comienzo el entrenamiento oficial de la Selección, que mantendrá los primeros quince minutos abiertos a los medios de comunicación.

Por la tarde, la atención se trasladará directamente al escenario del partido. Luis de la Fuente comparecerá en la rueda de prensa oficial a las 14:30 horas (23:30 en horario peninsular español) desde el Estadio de Los Ángeles. El técnico analizará allí las claves del choque y el estado de sus jugadores antes del decisivo duelo del jueves.

El turno de Austria

El equipo rival también completará su agenda institucional durante la tarde de este miércoles en las instalaciones del Estadio de Los Ángeles. La selección austriaca ha fijado su rueda de prensa oficial para las 16:45 horas locales, lo que supondrá que en España se escuchará a sus protagonistas de madrugada, concretamente a las 01:45 horas del jueves.

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Ralf Rangnick y el capitán David Alaba serán los encargados de tomar la palabra ante la prensa.