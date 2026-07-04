En directo
EUROPEO SUB-19
España-Alemania: partido de la fase de grupos del Europeo Sub-19, en vivo
Sigue el segundo partido de España (15h; Teledeporte) en la fase de grupos del Europeo Sub-19 contra Alemania
Min. 23 (0-0)
Cartulina amarilla para Quim Junyent por un agarrón en una contra alemana. Remate claro de Engel tras una jugada de estrategia peligrosa de la selección alemana.
Min.19 (1-0)
GOOOL de España. Marca Sergio Esteban. Asistencia fantástica de Jorge Salinas. Desajuste de Alemania que ha aprovechado de manera magnífica el conjunto de Paco Gallardo.
Min. 16 (0-0)
España quiere bajar el ritmo y dominar el partido al ritmo que marca Quim Junyent
Min. 11 (0-0)
Alemania está yendo de menos a más y el partido se está igualando. Se nota en España que hay muchas rotaciones.
Min.9 (0-0)
Error grave en la salida de balón del portero del Real Madrid Javi Navarro y ocasión clara del combinado alemán
Min. 5 (0-0)
Gran ocasión de España con un chut fantástico de Salinas que ha hecho lucir al portero Kanga.
Min. 4 (0-0)
Error grave del portero alemán que sale del área y la toca con las manos. Era roja pero el árbitro sueco Ostling le ha sacado la cartulina amarilla.
Min. 3 (0-0)
Está dominando España en este tramo inicial del partido. A la Sub-19 española le vale el empate para ser primera.
Min. 1 (0-0)
Empieza el partido. España y Alemania están clasificadas pero buscan lograr la primera plaza del grupo A.
- Xabi Alonso ataca al Madrid
- Optimismo con Raphinha de cara a los cuartos de final
- La llegada de Julián Álvarez, más fácil para el Barça
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España
- Harry Kane toma una decisión final sobre su futuro
- Oficial: el Barça confirma las altas y bajas para la nueva temporada
- Flick remodela el área física con el fichaje de Yann-Benjamin Kugel
- Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo