España - Alemania: horario, dónde ver y posibles onces de la vuelta de la final de la Women’s Nations League

El Metropolitano se prepara para dictar sentencia en una final que llega al segundo y definitivo capítulo. España y Alemania se juegan el título de la UEFA Women’s Nations League en una eliminatoria a doble partido que quedó abierta en Kaiserslautern, donde la Roja sobrevivió al asedio teutón con un ejercicio de resistencia que explicó, de nuevo, el carácter competitivo de esta generación. "Ahora sí que queda una final a un partido", dijo Alexia Putellas tras ese primer encuentro que terminó con empate a cero.

La ida fue un examen de máxima exigencia. Alemania dominó, empujó y sometió durante muchos minutos, especialmente en una primera parte en la que España tuvo que abrigarse para no descolgarse del duelo. Pero si algo ha aprendido este equipo es a saber sufrir sin perderse. Ahí apareció una Cata Coll monumental, decisiva con varias intervenciones de reflejos y confianza, e Irene Paredes, salvadora sobre la línea en la acción que pudo cambiar la historia del choque. El 0-0 final se celebró como una oportunidad: la final se decidiría en casa.

Con el Metropolitano empujando, España quiere que la vuelta sea otra cosa. Con ritmo, balón y la capacidad de imponer su juego, la campeona del mundo confía en que el escenario y la pausa habitual en su circulación sirvan para desactivar la agresividad alemana. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey y compañía aspiran a gobernar la noche desde el control y ese punto de inspiración que suele aparecer cuando más se necesita.

Alemania, en cambio, aterriza en Madrid con la convicción de que el plan de la ida funcionó. Presión alta, físico, transiciones rápidas y la intención de aprovechar cada error para correr. Las germanas saben que marcar primero podría alterar el guion emocional del partido, pero también que dejarse llevar por el ambiente del Metropolitano puede ser letal. Todo queda listo para el segundo asalto: una final ajustada, repleta de matices y que enfrenta a dos selecciones que llevan meses elevando el nivel del fútbol europeo

Horario y dónde ver el España - Alemania

El partido de vuelta de la final de la UEFA Women's Nations League entre España y Alemania se disputará este martes, 2 de diciembre, a las 18.30h en el Cívitas Metropolitano de Madrid en una tarde que puede acabar con el tercer título para la selección española absoluta.

El encuentro podrá verse en televisión en La1 y también online en RTVE Play. El Metropolitano dictará sentencia.

Alineaciones probables

España: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, María León, Olga Carmona; Aleixandri, Aitana, Alexia; Eva Navarro, Esther, Mariona

Alemania: Berger; Gwinn, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nusken; Cerci, Brand, Bühl; Shekiera