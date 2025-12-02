En directo
NATIONS LEAGUE (F)
España - Alemania, en directo hoy: la vuelta de la final de la Nations League femenina, en vivo
La Roja llega a la vuelta de la final tras el 0-0 de Kaiserslautern, sin Aitana Bonmatí pero con el respaldo de un Metropolitano lleno y la ambición de cerrar una herida abierta en la Eurocopa
Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League.
España ya sabe lo que es ganar la Nations League
La selección española se impuso en 2024 a Francia en la final, disputada a único partido en aquella ocasión, por 2-0 en el Estadio de La Cartuja.
MENOS DE UNA HORA PARA EL COMIENZO DE LA GRAN FINAL
Más bajas además de la de Aitana
España no podrá contar tampoco con Patri Guijarro, lesionada en Champions con el Barça, ni Salma Paralluelo, que cayó en semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia.
ALINEACIÓN DE ALEMANIA
Las germanas también han dado a conocer su once inicial:
Berger; Gwin, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nusken; Brand, Bühl, Cerci; Anyomi
ALINEACIÓN DE ESPAÑA
Ya conocemos las 11 escogidas para buscar levantar el título:
Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Aleixandri, Mariona, Alexia Putellas; Vicky, Claudia Pina, Esther
Una baja dura e importante
Para el partido de hoy, Sonia Bermúdez no podrá contar con la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí, que sufrió en un entrenamiento con la selección una rotura del peroné que la mantendrá fuera de los terrenos de juego unos cinco meses.
Todo por decidir
El partido de ida finalizó con 0-0, por lo que 'La Roja' únicamente necesitará ganar en el Metropolitano para proclamarse campeona de la Liga de Naciones.
¡Buenas tardes! Abrimos el directo para seguir la vuelta de la final de la UEFA Women's Nations League entre España y Alemania.
