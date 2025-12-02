España - Alemania, en directo hoy: la vuelta de la final de la Nations League femenina, en vivo

Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League.

España ya sabe lo que es ganar la Nations League La selección española se impuso en 2024 a Francia en la final, disputada a único partido en aquella ocasión, por 2-0 en el Estadio de La Cartuja.

MENOS DE UNA HORA PARA EL COMIENZO DE LA GRAN FINAL

Más bajas además de la de Aitana España no podrá contar tampoco con Patri Guijarro, lesionada en Champions con el Barça, ni Salma Paralluelo, que cayó en semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia.

ALINEACIÓN DE ALEMANIA Las germanas también han dado a conocer su once inicial: Berger; Gwin, Minge, Knaak, Kett; Senss, Nusken; Brand, Bühl, Cerci; Anyomi

ALINEACIÓN DE ESPAÑA Ya conocemos las 11 escogidas para buscar levantar el título: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona; Aleixandri, Mariona, Alexia Putellas; Vicky, Claudia Pina, Esther

Una baja dura e importante Para el partido de hoy, Sonia Bermúdez no podrá contar con la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí, que sufrió en un entrenamiento con la selección una rotura del peroné que la mantendrá fuera de los terrenos de juego unos cinco meses.

Todo por decidir El partido de ida finalizó con 0-0, por lo que 'La Roja' únicamente necesitará ganar en el Metropolitano para proclamarse campeona de la Liga de Naciones.