NATIONS LEAGUE (F)

España - Alemania, en directo hoy: la vuelta de la final de la Nations League femenina, en vivo

La Roja llega a la vuelta de la final tras el 0-0 de Kaiserslautern, sin Aitana Bonmatí pero con el respaldo de un Metropolitano lleno y la ambición de cerrar una herida abierta en la Eurocopa

Jugadoras de la selección española.

Jugadoras de la selección española. / @uefa

Marc Gómez

Marc Gómez

Hay noches que no se esperan: se presienten. Noches que llegan cargadas de emoción e intensidad antes incluso de que ruede el balón. Y el Metropolitano vivirá una de ellas. España y Alemania se miden este martes (18.30h) para decidir la UEFA Women’s Nations League.

