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EUROPEO SUB-19
España - Alemania, en directo hoy: la final del Europeo sub-19, en vivo
Sigue el minuto a minuto del duelo entre las selecciones española y alemana en la final del Europeo sub-19 en Gales
PREVIA FINAL EUROPEO SUB-19
¿Cómo accedió la sub-19 a la final del Europeo?
La crónica: Un inmenso Xavi Espart lidera el pase de España para la final del Europeo sub-19
La selección que dirige Paco Gallardo superó de manera contundente (3-0) a Croacia para enfrentarse en la final a Alemania, que ganó (2-1) a Ucrania en la otra semifinal.
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¡Todos los focos sobre Xavi Espart! El jugador del Barça busca el broche para una temporada magnífica en la que ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo. Está rindiendo a un gran nivel en el Europeo, donde ha sido el líder de la selección. Es el líder de la selección en cuanto a disparos y faltas recibidas, lo que demuestra su influencia en el juego.
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¡Morante vs. Otto Sange! Ese será el duelo de pistoleros de la sub-19. El extremo del Betis está siendo una de las sensaciones del torneo. Hijo del torero Morante de la Puebla, ha sido capaz de dejar su huella en el torneo como ha hecho esta temporada en todas los torneos en los que ha perticipado con el conjunto verdiblanco. El delantero centro del Hamburgo será la gran amenaza germana.
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España quiere quitarse la espina de la final perdida del año pasado frente a Países Bajos. Un gol en propia puerta del portero Raúl Jiménez le dio la victoria a los neerlandeses. Aquel día, Virgili protestó amargamente un penalti en el 95. Con 12 cetros, la sub-19 española es la gran dominadora del campeonato que a prueba a los mejores juveniles del continente.
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Esperarán su turno en el banquillo los siguientes jugadores.
España: Javi, Diego Aguado, Ousmane, Buba, Anxo, Dilan, Joselillo Gaitán, Sergio Esteban y Antañón.
Alemania: Kamga, Koscierski, Engelns, Wallentowitz, Etcibasi, Stapelmann, Licina, Fields y Poller.
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¡También confirmado el once de Alemania! Christian Wörns apuesta por Hellstern en portería. Defensa para Nink, Schmetgens, Erlein y Pinto Pedrosa. En el centro del campo ejercerán Mamuzah Lum, Catovic y Culbreath. En ataque: Reimers, Onyeka y Stange. Sin cambios tampoco en el cuadro germano con respecto a la semifinal ante Ucrania.
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¡Ya tenemos el once confirmado! Once de gala, sin cambios. Centro del campo para Xavi Espart, faro de esta selección, Quim Junyent y Thiago Pitarch. En la portería, Paco Gallardo apuesta por Manu González. Mario Rivas y Cuenca formarán como centrales, mientras que en los flancos estarán Forte y Jorge Salinas, jugador pretendido por el Barça. Arriba: Morante, Yañez y Hugo López serán los encargados de la faceta ofensiva.
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de la final del Europeo sub-19! Los de Paco Gallardo se juegan el título ante Alemania en el Racecourse Ground de Wrexham. Sigue con SPORT.es todo lo que suceda en la emocionante final de La Rojita.
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