España - Alemania, en directo hoy: la final del Europeo sub-19, en vivo

PREVIA FINAL EUROPEO SUB-19

¿Cómo accedió la sub-19 a la final del Europeo?

La crónica: Un inmenso Xavi Espart lidera el pase de España para la final del Europeo sub-19

La selección que dirige Paco Gallardo superó de manera contundente (3-0) a Croacia para enfrentarse en la final a Alemania, que ganó (2-1) a Ucrania en la otra semifinal.