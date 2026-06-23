España, afectada por un fuerte temporal

España debía volver al trabajo esta tarde en Chattanooga. En realidad, los jugadores llegaron a saltar al campo, pero a los 20 minutos tuvieron que volver a la carrera a las instalaciones de la Baylor School por culpa de un fuerte temporal.

Todos los presentes al inicio de la sesión recibieron una alarma en sus teléfonos de tormenta prevista en medio del entrenamiento con vientos previstos de 130 kilómetros por hora. Sin embargo, los responsables de la Baylor School dieron luz verde para que la sesión se pudiera llevar a cabo.

Incluso, los jugadores hicieron el túnel de collejas a Rodri y Merino por su 30 cumpleaños, así como Luis de la Fuente quien cumplió 65 el día del partido ante Arabia Saudí.

Cuando llegó el momento de los rondos, empezó de repente a caer la lluvia intensamente hasta el punto de que los jugadores y toda la delegación española se marchó a la carrera hasta el gimnasio donde continuó con su trabajo.

Por tanto, España ha visto alterado sus planes de preparación del partido ante Uruguay del viernes en Guadalajara. La Roja se volverá a entrenar este martes por la mañana en Chattanooga, donde ya se espera mejor tiempo.

Cabe recordar que el partido entre Irak y Francia se ha tenido que suspender de forma temporal a causa de una tormenta eléctrica, uno 6.de los grandes peligros que había en este Mundial del 2026.

Protocolos

El protocolo a seguir a partir de ahora es que los jugadores y el personal deben resguardarse en los vestuarios si se detectan rayos a una distancia de 10 millas (16 km).

La actividad no podrá reanudarse hasta que los rayos se encuentren a más de 10 millas de distancia y hayan transcurrido 30 minutos consecutivos sin que se registre ninguna descarga eléctrica.