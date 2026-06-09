Los errores de Juan Carlos Rivero durante el España-Perú: "Suena el himno de la República de México"

El periodista deportivo Juan Carlos Rivero volvió a convertirse en protagonista durante una retransmisión de la selección española. El narrador de RTVE, una de las voces más reconocibles del fútbol televisado en España, acaparó la atención de los espectadores tras un nuevo lapsus en pleno encuentro entre España y Turquía.

Rivero cuenta con una extensa trayectoria profesional de más de cuatro décadas vinculada al periodismo deportivo. A lo largo de los años ha cubierto grandes competiciones internacionales y se ha consolidado como uno de los narradores habituales de los partidos de la selección española y otros eventos de relevancia.

Sin embargo, más allá de su experiencia, el comunicador también se ha hecho conocido por algunos errores y confusiones que han ocurrido durante emisiones en directo. Estos momentos suelen viralizarse rápidamente en las redes sociales, donde los aficionados comentan cada detalle de las retransmisiones.

La madrugada pasó factura

España disputó el último amistoso antes de encarar el Mundial. Los de Luis de la Fuente se enfrentaron a la selección peruana a las cuatro de la madrugada con victoria por 3-1. Sensaciones buenas antes de encaminar la competición más importante en el panorama futbolístico.

Durante el partido, Juan Carlos rivero cometió alguna confusión que no pasó desapercibida. Algunos espectadores señalaron que confundió en varias ocasiones a Pedri con Rodri, además de cometer errores al referirse a la selección peruana, algo que generó una oleada de comentarios y bromas mientras se disputaba el encuentro.

Perú, de distintas formas

Muchos usuarios atribuyeron estas confusiones al horario del partido, disputado de madrugada en España. También llamó al rival de España, a Perú, como Japón. También, la República de México, que sin duda, no tienen nada que ver.

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Pese a estas situaciones, Juan Carlos Rivero continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la narración deportiva en España.