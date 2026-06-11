"Eric Garcia siempre suma"

Eric Garcia, 25 años, ha confirmado las expectativas que el cuerpo técnico de Luis de la Fuente tenía depositadas en él. Aunque no lo habían llamado para ninguna convocatoria de la absoluta, lo conocían bien de las categorías inferiores de la Roja y su comportamiento es una delicia para el staff.

Eric afronta la competición con muchas ganas después de ser convocado en el Mundial de Qatar y no haber disfrutado ni un solo minuto en los cuatro partidos con Luis Enrique. El asturiano apostó fuerte por él en momentos delicados, como la Eurocopa del 2021, pero en la Copa del Mundo prefirió situar a Rodri de central que situar al de Martorell.

El internacional del Barça es ahora un futbolista más maduro y, sobre todo, con una confianza desbordante. Ha sido el jugador con más partidos en el Barça (51), junto a Gerard Martín y ha disfrutado de 3.950 minutos.

Eric Garcia, en la concentración de la Roja antes de viajar a Estados Inidos / Rodrigo Jimenez / EFE

Su transformación ha sido silenciosa. Eric fue durante años un jugador más discutido que reconocido. Ahora se ha convertido en necesario para el Barça

Todo ello lo llevó a coger un grado muy alto de madurez. Resistió a las críticas, salió cedido, volvió al Barça, ganó peso con Flick y llega al Mundial como un jugador mucho más completo y experimentado aún muy joven, pese a que juegue como un veterano.

Hombre de confianza

Pep Guardiola lo quiso en el Manchester City, Xavi Henández lo recuperó y Míchel lo potenció en Girona. Flick lo usa en varias posiciones y De la Fuente lo lleva al Mundial, donde a priori tiene el rol de central, pero la competición marcará su rol dentro del equipo pudiéndose adaptar al lateral o al medio centro.

Eric Garcia, en la final olímpica ante Francia en los Juegos de París / JUANJO MARTIN / EFE

Todos los entrenadores lo han tenido en cuenta para sus clubs y, como ocurre con España, cuando hacen un análisis profundo todos se dan cuenta de que "Eric siempre suma". Todos terminan confiando en él y lo valoran mucho. Es un jugador de entrenador.

Perfil anti-ruido

Los mismos técnicos destacan siempre su seriedad, madurez y bajo ego al servicio del grupo. Eric no entra en polémicas, no sobreactúa, no genera ruido, no necesita grandes declaraciones para dejarse notar. Prefiere hacerlo en el campo de una manera convincente y no le ha salido nada mal.

Eric Garcia siempre ha sido muy apreciado en la Roja / JuanJo Martín / EFE

Luis de la Fuente es consciente de que en un Mundial, donde la presión mediática es enorme, ese perfil suma mucho. La humildad ha marcado su carrera y en la jornada de descanso fue uno de los futbolistas que se dio una vuelta para conocer Chattanooga y no tuvo reparos en firmar autógrafos y hacerse fotografías con los aficionados que estaban en la puerta del hotel.

Carácter competitivo

Con las inferiores demostró que su carácter competitivo ayuda mucho al grupo. En su palmarés tiene dos medallas olímpicas, una de plata con Luis de la Fuente en Tokio 2020 y subió un escalón en el podio para ganar la de oro en París 2024 formando pareja con Pau Cubarsí.

Su experiencia en concentraciones, eliminatorias, presión, convivencia y partidos decisivos son factores analizados por el staff de la Roja y que llevaron a recluirle para este Mundial por delante de algunos intocables hasta la fecha como Le Normand y Huijsen.

Su palmarés habla por sí solo con 3 Ligas (2022/23, 2024/25, 2025/26), 1 Copa del Rey (2024/25), 3 Supercopas de España (2022/23, 2024/25, 2025/26), además de 2 Premier League (2018/19, 2020/21), 1 FACup (2018/19) y. 3 EFLCup (2018/19, 2019/20, 2020/21).

En la selección, además de las medallas olímpicas, también conquistó con las inferiores 1 Europeo Sub-19 (2019) y 1 Europeo Sub-17 (2017).

La trayectoria parece larga, pero aún es muy joven y su sabiduría en el campo lo transforma en un futbolista muy preciado del que seguro que Luis de la Fuente echará mano a lo largo de la competición.