Eric García presume del peso del Barça en la Selección: "Dice mucho de la gran temporada del equipo"

España ha arrancado con un gran optimismo su camino hacia el Mundial del 2026. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas abrió sus puertas para que los futbolistas se pudieran expresar y fueron contundentes. No les vale otra cosa que sumar su segunda estrella.

El barcelonista Eric Garcia fue uno de los protagonistas y afirmó sentirse "muy contento, al final es un sueño es estar en esta situación de jugar un Mundial".

El defensa de la selección española, Eric García atiende a los medios en el Media Day de la selección / EFE/Rodrigo Jimenez

Eric actuará "donde me pida el míster" y es consciente de que "la polivalencia es el motivo por el que estoy aquí. Desde el último Mundial han pasado muchas cosas, me fui al Girona a buscar minutos y gané esta opción de jugar en diversas posiciones que me ha venido tan bien".

Ferran, Pedri y Eric Garcia, en el entrenamiento con España / RFEF

El Barça manda en la convocatoria con ocho futbolistas, algo que "habla de la temporada buena hecha por el equipo, pero aquí todos somos los que defendemos a España y somos igual de compañeros".

Lamine Yamal es la referencia de España y "poco hay que decirle, ha jugado grandes competiciones y nos va ayudar como ha hecho siempre". Sobre su posible conquista del Balón de Oro, el defensa afirmó que "los premios son relativos, para mí es el mejor jugador del mundo gane o no el Mundial".

En cuanto a la llamada de la selección, Eric era consciente de que "dependía de mí de rendir bien" y que "es míster también estuviera satisfecho, como así ha pasado. Ha sido el premio al trabajo". El central barcelonista recordó que "Luis me conocía de las categorías inferiores y ojalá sigamos consiguiendo muchas cosas".

De las selecciones favoritas, Eric Garcia señaló a "Francia o Brasil", si bien matizó que "jugando tan seguido no sabes lo que puede pasar, te puede sorprender cualquier selección". La lección de Marruecos en 2022 está muy bien aprendida.

"Debo agradecérselo al Cholo"

Un perfil muy distinto es el de Marc Pubill, debutante en la selección, y que afirmó estar "muy feliz por la oportunidad, por estar con mis compañeros". El jugador rojiblanco admitió que "todo ha ido todo muy deprisa, debo agradecer al Cholo la oportunidad que me ha dado".

El defensa de la selección española Marc Pubill atiende a los medios / Rodrigo Jimenez / EFE

Ante la opción de ganar el Mundial dijo que "puedo prometer cualquier cosa por cumplir el sueño de ganar el Mundial" y de su polivalencia fue diplomático al señalar que "me veo donde diga el míster".

"El papel de favoritos no nos afecta"

Los veteranos del grupo tampoco escondieron su estado de felicidad ante la opción que se les abre en este Mundial. Mikel Oyarzabal, por ejemplo, comentó que "el papel de favorito no nos afecta, lo tomamos con la misma serenidad y confianza que en 2024 con el objetivo de conseguir lo mismo".

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal atiende a los periodistas durante el día abierto a los medios / Rodrigo Jimenez / EFE

Oyarzabal será uno de los capitanes, aunque relativizó señalando que "sigo siendo yo mismo intentando ayudar al equipo, soy feliz, disfruto del fútbol como de la vida". En su opinión, "la clave es el equipo para rendir bien".

Grimaldo, por su parte, no se fue por rodeos y sentenció que "el objetivo es ganar el Mundial, en 2024 no se nos daba por favoritos, ahora la cosa ha cambiado, pero para nosotros es lo mismo, yo veía al grupo capacitado para ganar y así lo conseguimos". Un Mundial que para el jugador del Bayer Leverkusen "me ha llegado a los 30 años gracias a mi trabajo y estoy disfrutando del día a día".

Equilibrio entre jóvenes y veteranos

El primer capitán, Rodri Hernández, destacó que "hay un equilibrio de juventud y experiencia, los jóvenes también nos dan esta inyección y desparpajo que es tan necesario". En este sentido, el todavía jugador del Manchester City bromó sobre la concentración que les espera y que "ya están Lamine y Nico para levantarnos si se nos hace un poco largo".

El centrocampista de la selección española, Rodri atiende a los medios durante el día abierto a los medios en la concentración de la selección con motivo de su partipación en el Mundial / Rodrigo Jimenez / EFE

Eso si, Rodri lamentó alguna de las ausencias, como es el caso de Carvajal, de quien comentó que "echaremos de menos su gen competitivo". Su sentencia fue clara: "Queremos demostrar que somos los mejores del mundo, ganar un Mundial es lo máximo".

Esta generación quiere poner la guinda a la UEFA Nations League del 2023, la Eurocopa del 2024 con el Mundial del 2026. Un reto elevado, pero que ven al alcance de la mano.