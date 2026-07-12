Eric Garcia, un gran recurso preparado

A sus 25 años, Eric Garcia llega a la selección como uno de los futbolistas mejor preparados para asumir cualquier reto. Aunque todavía tiene un amplio recorrido por delante, el central del Barça ya acumula una experiencia poco habitual para su edad, tanto en la absoluta como en las categorías inferiores.

Forma parte del grupo de internacionales que ya disputaron el Mundial de Qatar 2022 y suma 21 partidos con la selección absoluta. En ese tiempo ha participado en una Copa del Mundo, una Eurocopa y también en dos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2021 y París 2024, un bagaje que le permite conocer a la perfección el ecosistema de la Roja, la exigencia del vestuario y la gestión de la presión que implican los grandes torneos.

Eric Garcia formó parte del grupo que estuvo en Tokio y es la base de la actual selección / RFEF/Gonzalo Arroyo / EFE

Eric es uno de los ocho futbolistas de la actual selección que estuvieron presentes en los Juegos de Tokio junto a Dani Olmo, Marc Cucurella, Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri y Mikel Oyarzabal, un núcleo con experiencia compartida en competiciones de máximo nivel. También estuvo en los de 2024, consiguiendo la medalla de oro al lado de Pau Cubarsí.

Líder en las categorías inferiores

Su trayectoria con España va mucho más allá de la absoluta. Desde que debutó con la sub-16 ha disputado 60 encuentros con las diferentes categorías de la selección, un recorrido en el que incluso anotó dos goles con la sub-17.

Todo ello convierte a Eric Garcia en un futbolista plenamente integrado en la dinámica de la Roja y en un recurso de garantías, preparado para responder cuando el equipo lo necesite.

El de Martorell todavía no ha tenido la oportunidad de participar en este Mundial, pero está entregándose en cada entrenamiento con una profesionalidad que tiene encandilado al cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

Eric llegó como teórico tercer central, pero la consolidación de la pareja Cubarsí-Laporte no le ha permitido ingresar en el once. "Ya es un jugador importante en el vestuario y lo será en el campo", dijo Luis de la Fuente sobre él. Todavía no le ha llegado el momento, pero se acerca la hora de la verdad con las potentes semifinales frente a Francia y luego una hipotética final en Nueva Jersey o la lucha por el bronce en Miami.

Rodri, sin descanso

Unos retos para los que Eric Garcia es una garantía y Luis de la Fuente lo sabe. El riojano está exprimiendo a su tándem titular, aunque Eric puede adaptarse en cualquier momento al lateral derecho, donde se entiende muy bien con Lamine, o en el medio centro cuando Rodri precise de un descanso. Eric y Zubimendi son los dos candidatos para un puesto que no ha tenido por ahora relevo.

España se puede sentir tranquila con su fondo de armario y Eric Garcia es el mejor exponente. Cuando se le requiera, estará al cien por cien. Las experiencias anteriores así lo demuestran.