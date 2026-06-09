Eric Garcia y Cucurella, entre los protagonistas del nuevo anuncio del verano de Estrella Damm

Eric Garcia y Cucurella serán los encargados de inaugurar el verano. Ambos futbolistas, catalanes, aparecen en el avance del video de Estrella Damm 'Mediterràniament' del próximo 11 de junio, junto a otras celebridades. Como cada año, la marca cervecera dará paso a la temporada de verano con un anuncio que sobre pasa fronteras y que se ha convertido ya en una tradición.

En el vídeo promocional, de apenas unos segundos de duración, aparecen varias caras conocidas, tanto del mundo del deporte, como la de la gastronomía, la interpretación o las redes sociales. Entre los protagonistas del adelanto destacan, además de los dos jugadores de la selección española, que disputarán la próxima Copa del Mundo en unos días, Claudia Pina, la futbolista del Barça.

Junto a los dos jugadores también participan nombres como el chef Jordi Roca, Nil Ojeda, Rels B, Paula Malia, Jessica Goicoechea, Angela Mármol, Mushkaa, Marta Abril o Laia Costa. Todos ellos formarán parte de una historia que, por el momento, permanece rodeada de incógnitas y que será desvelada en los próximos días.

Ocupados por grabar 'el anuncio del verano'

El objetivo del 'spot' es promocionar la marca cervecera a través de un video ingenioso. Los protagonistas rechazan quedar para tomar una cerveza porque se encuentran participando en un misterioso rodaje: el de Estrella Damm.

'Mediterràniament', desde hace años, se han convertido en mucho más que una simple acción publicitaria. Cada lanzamiento reúne a destacados representantes de distintos ámbitos y suele combinar paisajes mediterráneos, música y narrativas que conectan con el espíritu de la temporada estival.

Las campañas de la cervecera acostumbran a generar una gran repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación. Además, muchos de sus anuncios han contribuido a promocionar destinos costeros y rincones emblemáticos de Catalunya.

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Estrella Damm representa el espíritu del verano, la cultura local, la gastronomía y la vida al aire libre en la costa mediterránea. El famoso estilo de vida con entornos paradisíacos, rodajes en calas de Formentera, Menorca, Ibiza o Mallorca, música y cultura o 'amistad' y gastronomía. El próximo 11 de junio, el resultado final.