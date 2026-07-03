Eric Garcia, el comodín que se guarda De la Fuente

Eric Garcia aún no ha tenido la oportunidad de debutar en un Mundial. Ya son ocho partidos que ha tenido que ver desde el banquillo: cuatro Qatar 2022 y otros cuatro en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sus méritos deportivos, de momento, no se están viendo recompensados en forma de minutos, si bien De la Fuente está encantado con la actitud del jugador del FC Barcelona.

"Nos está ayudando mucho y es un jugador importante, es un gran profesional y tendrá su oportunidad durante el torneo", afirmó Luis de la Fuente en rueda de prensa. Esta ocasión todavía no se ha dado, pese a que en el eje, Ayméric Laporte, anda un poco tocado de la rodilla.

Eric y Pedri, en un entrenamiento de la Roja / Lavandeira jr / EFE

De la Fuente prefirió situar a Marc Pubill ante Austria con el partido decidido cuando por jerarquía en el equipo todo parecía indicar que el puesto era para Eric. Pubill tuvo pocos minutos, pero como mínimo recibió el premio de estrenarse en un Mundial. El riojano prefirió la fuerza física del jugador del Atlético de Madrid ante los tanques austriacos que la buena lectura del juego y la anticipación de Eric Garcia cuando actúa en el eje de la zaga.

Tercer central

Lo cierto es que Eric Garcia llegó al Mundial como teórico tercer central y De la Fuente aún no lo ha utilizado. De todos modos, el técnico lo tiene muy en cuenta y cualquier día puede llegar el momento que pueda saltar al terreno de juego.

Su buen pie y entendimiento con Lamine Yamal también le da opciones para actuar por el carril derecho. Pedro Porro parece haberse adueñado de esta posición, pero el de Martorell está preparado para saltar en cualquier momento.

Eric Garcia es uno de los grandes recursos que tiene De la Fuente / Rodrigo Jimenez / EFE

En el centro del campo también es una alternativa. Con Rodri acumulando muchos minutos, tanto Zubimendi como Eric Garcia están preparados para tener la posibilidad de jugar. El vasco es otro futbolista inédito en esta selección, además de los dos porteros suplentes -David Raya y Joan Garcia- y otros jugadores de campo como Grimaldo o Borja Iglesias.

De la Fuente los considera a todos piezas básicas en sus roles respectivos, aunque todavía no ha podido dar todos los minutos que algunos de estos jugadores se merecen.

El caso de Eric Garcia llama un poco más la atención por su excelente rendimiento en el FC Barcelona, pero el futbolista no se desespera, sigue con el mismo grado de profesionalidad ayudando al grupo y, sobre todo, esperando que España pueda ganar el Mundial del 2026 en Nueva Jersey el próximo 19 de julio.