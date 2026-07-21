Eric Garcia y el arte de aprovechar las oportunidades

El momento de Eric Garcia tuvo que esperar hasta el último suspiro. Luis de la Fuente no necesitó al futbolista del FC Barcelona hasta un momento muy concreto del Mundial: en la prórroga de la final contra Argentina, cuando España, con un futbolista más sobre el terreno de juego, buscaba el gol de la victoria y, por consiguiente, el de la segunda estrella. Pocos jugadores más preparados que el de Martorell para debutar en una Copa del Mundo en este escenario.

Con Pau Cubarsí y Aymeric Laporta indiscutibles en el eje de la zaga y Pedro Porro a un extraordinario nivel en el lateral derecho, todo parecía indicar que Eric se marcharía de la Copa del Mundo, como Alejandro Grimaldo y Víctor Muñoz y los porteros suplentes (Joan Garcia y David Raya), sin disputar ningún minuto.

En el 99', sin embargo, Laporte dijo basta y De la Fuente tuvo que buscar un recurso de emergencia en el banquillo. No tuvo ninguna duda: Eric era el indicado para entrar en el terreno de juego en un momento de máxima presión en el que no había margen de error. El canterano se entiende a las mil maravillas con Pau Cubarsí, a quien conoce muy bien no solo por la cantidad de partidos que ha compartido con él con la camiseta blaugrana sino también por el oro olímpico en París 2024, torneo en el que fueron la pareja de centrales titular.

Eric Garcia persigue a Leo Messi durante la prórroga de la final del Mundial / Europa Press

Si uno de los grandes méritos de De la Fuente es tener conectados a todos los futbolistas para que puedan ser importantes en situaciones tan específicas como la que se produjo con Eric Garcia, el de Martorell también es uno de esos jugadores capaces de entrar a los partidos con la intensidad necesaria para que el ritmo de los mismos no les pase por encima.

En los 21 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, Eric realizó dos despejes y una recuperación, ganó el único duelo que libró, completó 10 de los 12 pases que intentó y, más allá de las estadísticas, sostuvo bien la retaguardia española cuando Argentina buscó el empate después del mordisco del 'tiburón' Ferran.

Dani Olmo y Eric Garcia, con la Copa del Mundo / Europa Press

Premio merecidísimo para Eric Garcia para poner la guinda a una extraordinaria temporada. Trabajó incansablemente hasta consagrarse como pieza fundamental del proyecto de Hansi Flick y esto le permitió ir al Mundial. A lo largo de la competición más prestigiosa no pudo ser importante, pero estuvo a disposición del míster cuando lo necesitó a pesar de que llevaba más de un mes sin jugar. Concretamente, no se vestía de corto desde el amistoso de preparación ante Perú del pasado 9 de junio.

"Nos está ayudando mucho y es un jugador importante, es un gran profesional y tendrá su oportunidad durante el torneo", afirmó Luis de la Fuente en rueda de prensa tras la victoria en dieciseisavos de final ante Austria. "Aunque no esté jugando, su nivel en los entrenamientos nos ayuda a mejorar a todos", añadió Cubarsí en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'. Llegó la hora de la verdad y Eric estuvo a la altura de las expectativas. Una vez más.