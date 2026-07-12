España celebra el cumpleaños y el 'fichaje' de Nico Williams para medirse a Francia

Ambiente festivo en la concentración de la selección española en Dallas. Los de Luis de la Fuente completaron una nueva sesión de trabajo con el horizonte puesto en la semifinal del Mundial contra Francia, que se disputa el martes 14 de julio a las 21:00 horas en el AT&T Stadium. El mismo escenario donde España logró la clasificación para los cuartos de final tras superar a Portugal en octavos con un gol sobre la bocina de Mikel Merino.

Del dolor a la recuperación exprés

El delantero del Arsenal volvió a ser el héroe tardío en el pase a semifinales al anotar el tanto decisivo contra Bélgica. Curiosamente, la realización televisiva se quedó con Nico Williams, que también fue protagonista en la sesión dominical. El extremo del Athletic celebró su 24.º cumpleaños en la 'familia' que es La Roja. Hubo el tradicional pasillo de collejas para el que está considerado como el gran 'fichaje' de España en la lucha por el Mundial.

Jordi Gil

De la Fuente le hizo reaparecer contra Bélgica poco antes del minuto 80 de un partido que caminaba de forma inexorable hacia la prórroga. Desde el terreno de juego asistió al tanto decisivo de Mikel Merino. El extremo del Athletic es uno de los hombres de confianza del seleccionador, a quien el tiempo está dando la razón en la mayoría de sus decisiones. Aunque, probablemente, ninguna ha sido tan compleja como conservar el espíritu de Nico Williams.

Fue, junto a Lamine Yamal, el gran protagonista de la España de los extremos que conquistó la pasada Eurocopa. Por eso, el seleccionador confió en él a pesar de que su temporada, marcada por los problemas físicos, no había sido la esperada. "Hoy es uno de los peores días de mi vida", llegó a decir tras lesionarse frente a Uruguay después de sufrir una dura entrada por detrás de Nicolás de la Cruz.

Un argumento para llevar a Francia al límite

Nico Williams no pudo jugar contra Austria ni Portugal por una lesión muscular en el aductor derecho. Si de algo ha adolecido España es de falta de desborde al margen de las constantes incursiones de Lamine Yamal, que lo ha intentado de todas las maneras. En el flanco izquierdo, Álex Baena ha desempeñado un papel diferente: más por dentro y entre líneas, igual de eficaz en determinados contextos. Con la recuperación del extremo, De la Fuente gana un recurso más para el partido contra Francia.

Yéremy Pino y Nico Williams, dos de los jugadores que estuvieron lesionados en este Mundial. / AFP7 vía Europa Press

El seleccionador español tiene una enorme confianza en un futbolista que puede actuar tanto de revulsivo como de titular. Un jugador que, al igual que Lamine, posee la capacidad de desequilibrar, atraer rivales y generar ventajas. Hasta el momento, Francia se ha mostrado prácticamente inexpugnable, salvo en la primera parte del debut ante Senegal y en el encuentro frente a Paraguay. Ahora bien, España tiene argumentos para hacer sufrir a un equipo que, por momentos, tiende a partirse en dos y dibuja una estructura cercana al 4-2-4.

Deschamps tiene el reto de configurar un equipo solidario, en el que sus grandes recursos ofensivos —Doué, Olise, Mbappé o Dembélé— no vivan desconectados de las exigencias defensivas que planteará España. Una selección que, además, puede provocar una situación poco habitual para los Bleus: perder el control de la posesión. De ahí que la recuperación de Nico Williams, a estas alturas del torneo, se considere un fichaje de primer nivel justo en el momento más importante.