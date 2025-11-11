Entrenamiento a puertas abiertas de la selección española sin Lamine Yamal

En un parón que debe servir para certificar la clasificación al Mundial de EE. UU., México y Canadá de 2026, la Selección de España se ha entrenado a puertas abiertas en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, un día después de que iniciara la concentración.

Tras la polémica provocada por el caso Lamine y que haya quedado desafectado de este parón internacional, Luis de la Fuente dirigió delante de los aficionados una sesión que debe servir como preparación para el partido frente a Georgia.

Entrada gratuita hasta que se complete el aforo

Los seguidores de 'La Roja' que querían ver a la actual campeona de Europa han tenido la oportunidad de asistir de manera gratuita al entreno en el Campo A de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, que ha abierto sus puertas a las 18:00, una hora antes de que arrancara la sesión a las 19:00. No obstante, la entrada de aficionados ha sido limitada, de forma evidente, hasta que se ha completado el aforo.

El hecho de que el primer entrenamiento en cada parón internacional sea a puertas abiertas se ha convertido en una tradición que trata de acercar al fan a los jugadores, para que puedan aportar más energía y ánimos de cara a poder cerrar de una vez por todas la presencia en la Copa del Mundo.

Sin Lamine Yamal, Pedri ni Nico Williams

Tres de las principales estrellas del combinado nacional no han participado en la sesión de entrenamiento, pues ni siquiera aparecen entre la lista final de convocados. Es el caso de Pedri González, quien sigue recuperándose de su rotura de bíceps femoral diagnosticada tras el Clásico, o Nico Williams, que sigue arrastrando una pubalgia, aun cuando fue titular en el último partido con el Athletic Club. Pero si un caso ha vuelto a levantar toda la polémica es el de Lamine Yamal, el cual también se está recuperando de una pubalgia como el jugador vasco y, aun así, había sido incluido en la lista de convocados. Finalmente, el de Rocafonda ha quedado desafectado después de que el FC Barcelona no hubiera informado a los dirigentes de la selección de que se le había aplicado un tratamiento mínimamente invasivo para su lesión, hecho que le dejaba fuera de combate para esta fecha FIFA de noviembre.

Lamine Yamal llega a Barcelona tras abandonar la concentración de la Selección Española / Carlos MONFORT

De esta manera, las discrepancias entre Barça y Federación sobre la gestión del '10' azulgrana siguen haciendo mella, en un caso que empezó en septiembre, cuando regresó de la concentración nacional lesionado y Hansi Flick criticó abiertamente el proceder de la selección.