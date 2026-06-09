Entramos en el hotel de España en Chatanooga, primera sede del Mundial 2026: "Es un auténtico búnker; resulta imposible acceder"

España es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, que se disputará en tres sedes distintas: Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente confía plenamente en los 26 jugadores que ha convocado para la cita mundialista, aunque aún hay dudas sobre el estado físico de dos jugadores fundamentales para la selección absoluta: Lamine Yamal y Nico Williams. Sin embargo, el seleccionador cuenta con ambos para que den su máximo nivel en la competición, algo que preocupa en sus respectivos equipos.

Desde que La Roja aterrizó en Nashville, ciudad del estado de Tennessee, se ha alojado en el Embassy Suites by Hilton de Chattanooga, considerado uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Su ubicación es ideal, pues está ubicado entre las proximidades del río Tennessee y a poco más de un kilómetro del distrito artístico de la urbe.

Jordi Gil, periodista del Diario SPORT, ya está en Chattanooga para seguir de cerca a España durante su aventura en el Mundial. Desde allí, ha explicado cómo es por fuera el hotel en el que está concentrada la selección antes de su primer encuentro ante Cabo Verde, que se disputará el 15 de junio.

El periodista de SPORT expone que "es un hotel que es un auténtico búnker; resulta imposible acceder". Por otro lado, Gil desvela que por fuera "está decorado con las caras de los jugadores". Con el transcurso de los partidos, España tiene planeado acudir a otros hoteles.

Jordi Gil, periodista de SPORT, en Chatanooga / SPORT

Así es por dentro el hotel de concentración de España

Los jugadores españoles estarán en unas condiciones óptimas, ya que el Embassy Suites by Hilton de Chattanooga cuenta con instalaciones de primer nivel.

Del interior del hotel se conocen pocos detalles, pero una de sus grandes joyas es el gimnasio, donde futbolistas como Lamine Yamal o Nico Williams podrán recuperarse de sus respectivas lesiones.

Así es la piscina del hotel / Hilton

Además, el establecimiento dispone de una piscina cubierta, en la que los jugadores de España podrán desconectar y relajarse. También podrán disfrutar de un restaurante de alto nivel situado en la azotea del edificio. Una reserva en cualquier día del año puede superar fácilmente los 150 euros por noche.

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Se trata de una ubicación ideal, ya que se encuentra cerca del complejo de alto rendimiento Baylor School. Estas instalaciones cuentan con un estadio de césped artificial y varios campos de entrenamiento construidos con la última tecnología.