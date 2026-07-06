Entramos en el Dallas Stadium de Texas, estadio del Portugal - España: un gigante con techo retráctil y capacidad para casi 100.000 espectadores

La selección estrenará escenario este lunes en el Portugal-España de los octavos de final del Mundial 2026, el Dallas Stadium de Arlington (Texas) en la denominación de la FIFA, que es bien conocido por los aficionados al deporte por su nombre comercial de AT&T como sede de los Dallas Cowboys de la NFL. Inaugurado en 2009 bajo la denominación de Cowboys Stadium, cambió su nomenclatura cuatro años más tarde cuando la multinacional de las telecomunicaiones se hizo con los derechos de patrocinio del recinto deportivo.

Deportes, espectáculos y conciertos

Diseñado por la firma de arquitectos HKS Inc. tuvo un coste final de unos 1.150 millones de dólares y desde su inauguración ha acogido numerosos eventos de diferentes deportes, desde el Fútbol Americano al 'Soccer', pasando por varias ediciones de la WrestleMania (2016 y 2022), el espectáculo de lucha americana tan apreciado en los Estados Unidos. Tambiénb, po supuesto, ha albergado conciertos de estrellas del Pop y el Rock como Taylor Swift, Guns n' Roses, Paul McCartney, Jonas Brothers o George Strait.

Todo esto es posible por un trabajo de arquitectura e ingeniería puntero en su momento que permitió construir un estadio con capacidad de entre 80.000 y 100.000 espectadores. Dos arcos que se alzan hasta una altura de 91 metros marcan el perfil del recinto que cuenta con un techo retráctil que se puede abrir o cerrar en unos nueve minutos, permitiendo que los aficionados queden aislados de las intensas temepraturas exteriores gracias a un moderno sistema de aire acondicionado. Las habituales pantallas gigantes de LCD de alta definición con más de 1.075 metros cuadrados de extensión son otra de sus señas de identidad.

La casa de los Dallas Cowboys

Pero lógicamente, el Dallas Stadium está concebido principalmente para ser un recinto multideportivo y en sus diecisiete años de historia ha dejado muchas fechas para el recuerdo. Además de acoger eventos de Fútbol Americano universitario como la edición anual de la Cotton Bowl Classic desde 2010, el campeonato de la Big 12 en 2009-10 o la College Football Playoff National Championship (2015); a nivel profesional fue la sede de la XLV Super Bowl (2011) además de ser la casa de los Dallas Cowboys, poseedores de cinco títulos de la Super Bowl, 8 campeonatos de la NFC y 24 títulos de la NFC Este.

Gracias a las modernas técnicas de ingeniería y arquitectura aplicadas en su construcción, el Dallas Stadium también ha podido acoger el All Star Game de la NBA en 2010. Pero el AT&T Stadium también tiene una historia con el 'Fútbol Universal'. Acogió a la Copa de Oro de la Concacaf en 2009, 2011, 2013 y 2025, así como encuentros de la Copa América 2024. El fútbol de clubes también ha tenido cabida en el recinto texano y FC Barcelona, Real Madrid, AC Milan o Chelsea son algunos de los 'grandes' de Europa que han jugado bajo su cúpula participando endiferentes torneos amistosos, como la World Football Challenge (2009).

En este Mundial 2026 ha acogido hasta cinco encuentros de la primera fase de grupos y otros dos de diecisisavos de final, el Costa de Marfil-Noruega (1-2) y el Australia-Egipto (1-1, 2-4 en la tanda de penaltis). El Portugal -España no será su última cita mundialista pues está previsto que acoga la semifinal del 14 de julio.