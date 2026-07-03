SELECCIÓN
El enésimo recital del 'kaiser' Pau Cubarsí en el España-Austria ante los ojos de su ídolo Puyol
Cuarto 'clínic' del central de Estanyol en una Copa del Mundo en la que se está consagrando (más aún) con apenas 19 años
Para sorpresa de muchos, Pau Cubarsí se perdió la última Eurocopa. Era 2024, solo tenía 17 años, pero había demostrado de sobras estar capacitado para un gran torneo con la selección española. Prefirió De la Fuente esperar y no precipitar las cosas y apostar por su 'vieja guardia'. Lejos de acusar el golpe, 'Cuba' se picó y se propuso estar sí o sí en la siguiente gran cita, que no era otra que una Copa del Mundo.
La irrupción del defensa de Estanyol en el torneo está siendo verdaderamente imponente. Es lo que viene haciendo desde que debutó a las órdenes de Xavi con apenas 16 años, pero extrapolado a la competición de selecciones más prestigiosa del mundo. Aquella en la que todas las grandes estrellas quieren brillar. El mayor escaparate del fútbol planetario. Había algún pequeño interrogante los meses previos sobre quién debía ser el tándem titular. Le Normand-Laporte había sido la pareja 'tipo' del técnico riojano.
El cerrojo de España
Pero el soberbio final de temporada del gerundense acabó de disipar cualquier atisbo de duda. Pau titularísimo y Pau, cuatro partidos después, convertido en el 'jefe', en el 'kaiser' de la zaga española cuando no tiene ni 20 años. Hemos normalizado lo extraordinario con él y con Lamine. Pero en el caso de 'Cuba', actuando en una demarcación tan complicada, en la que un mínimo error puede condenar a todo el equipo, es para resaltarlo.
En el portal 'sofascore', que registra todos los datos individuales y hace una media de valoración conforme al 'big data', Cubarsí acumula un 7.8 ante Cabo Verde, 7,8 contra Arabia Saudí, 7,4 frente a Uruguay y otra vez por encima del siete contra Austria en la primera ronda eliminatoria. Y más datos. Porcentaje de acierto de pase: 98%, 99%, 98% y 92%. Sensación de que está siendo el futbolista más regular y uno de los que está teniendo mayor impacto. Sensación y constatación en base a cifras y estadísticas.
Crecimiento imparable
Su peso va muchos más allá de lo que suele 'exigirse' a un central. No solo está fiabilísimo sin cometer casi errores atrás, sino que está certero en los duelos, liderando la línea de fuera de juego y siendo determinante en una de las especialidades de la casa, su salida de balón. Sus pases 'venenosos' rompiendo líneas y superando la presión del rival. Austria se topó una y otra vez ante el 'muro' gerundense.
Bajo el manto de Flick está creciendo Pau, madurando y (si cabe) adquiriendo más experiencia y más serenidad. Sigue en paso firme en este Mundial y demostrando ante los ojos de todos (también ante los de su referente Carles Puyol, que estuvo viendo in situ el España-Austria en Los Ángeles) el pedazo de central que ya es. Y lo que puede llegar a ser.
- El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
- La gran apuesta de Deco: más talento emergente
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Todos los caminos llevan a Olise
- Lamine Yamal, sobre su infancia: 'Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Laporta anuncia ventas y confirma la 'operación salida' del Barça
- El Barça ficha a la nueva promesa del fútbol femenino que desafió a los chicos