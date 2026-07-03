El enésimo recital del 'kaiser' Pau Cubarsí en el España-Austria ante los ojos de su ídolo Puyol

Para sorpresa de muchos, Pau Cubarsí se perdió la última Eurocopa. Era 2024, solo tenía 17 años, pero había demostrado de sobras estar capacitado para un gran torneo con la selección española. Prefirió De la Fuente esperar y no precipitar las cosas y apostar por su 'vieja guardia'. Lejos de acusar el golpe, 'Cuba' se picó y se propuso estar sí o sí en la siguiente gran cita, que no era otra que una Copa del Mundo.

Cubarsí fue uno de los mejores ante Uruguay / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La irrupción del defensa de Estanyol en el torneo está siendo verdaderamente imponente. Es lo que viene haciendo desde que debutó a las órdenes de Xavi con apenas 16 años, pero extrapolado a la competición de selecciones más prestigiosa del mundo. Aquella en la que todas las grandes estrellas quieren brillar. El mayor escaparate del fútbol planetario. Había algún pequeño interrogante los meses previos sobre quién debía ser el tándem titular. Le Normand-Laporte había sido la pareja 'tipo' del técnico riojano.

El cerrojo de España

Pero el soberbio final de temporada del gerundense acabó de disipar cualquier atisbo de duda. Pau titularísimo y Pau, cuatro partidos después, convertido en el 'jefe', en el 'kaiser' de la zaga española cuando no tiene ni 20 años. Hemos normalizado lo extraordinario con él y con Lamine. Pero en el caso de 'Cuba', actuando en una demarcación tan complicada, en la que un mínimo error puede condenar a todo el equipo, es para resaltarlo.

Luis de la Fuente, durante el Uruguay-España / Europa Press

En el portal 'sofascore', que registra todos los datos individuales y hace una media de valoración conforme al 'big data', Cubarsí acumula un 7.8 ante Cabo Verde, 7,8 contra Arabia Saudí, 7,4 frente a Uruguay y otra vez por encima del siete contra Austria en la primera ronda eliminatoria. Y más datos. Porcentaje de acierto de pase: 98%, 99%, 98% y 92%. Sensación de que está siendo el futbolista más regular y uno de los que está teniendo mayor impacto. Sensación y constatación en base a cifras y estadísticas.

Crecimiento imparable

Su peso va muchos más allá de lo que suele 'exigirse' a un central. No solo está fiabilísimo sin cometer casi errores atrás, sino que está certero en los duelos, liderando la línea de fuera de juego y siendo determinante en una de las especialidades de la casa, su salida de balón. Sus pases 'venenosos' rompiendo líneas y superando la presión del rival. Austria se topó una y otra vez ante el 'muro' gerundense.

Bajo el manto de Flick está creciendo Pau, madurando y (si cabe) adquiriendo más experiencia y más serenidad. Sigue en paso firme en este Mundial y demostrando ante los ojos de todos (también ante los de su referente Carles Puyol, que estuvo viendo in situ el España-Austria en Los Ángeles) el pedazo de central que ya es. Y lo que puede llegar a ser.