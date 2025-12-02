El emotivo gesto de la selección española con Aitana Bonmatí

La selección española quiso enviar un mensaje de fuerza y cariño a Aitana Bonmatí antes del decisivo encuentro de vuelta de la final de la Women’s Nations League ante Alemania, celebrado esta tarde en el Riyadh Air Metropolitano.

Las jugadoras posaron en la foto oficial del equipo portando una camiseta con el mensaje “Ánimo Aitana” y el dorsal 6, un gesto de homenaje hacia la futbolista catalana, operada este martes de la fractura transindesmal del peroné sufrida durante un entrenamiento con la propia selección.

El FC Barcelona había comunicado horas antes que la intervención, realizada por el doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos del club, fue “satisfactoria”. Sin embargo, las consecuencias son duras: Aitana estará alrededor de cinco meses de baja, perdiéndose prácticamente toda la temporada. Pere Romeu no podrá contar con la tres veces Balón de Oro hasta principios de mayo como muy pronto, lo que confirma los peores augurios.

Pese al golpe, Aitana transmitió un mensaje lleno de honestidad y fortaleza: “Y ésta es la otra cara del deporte. Hoy me toca empezar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego: recuperarme de la fractura del peroné que sufrí el domingo. La operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente… Una vez más, VOLVERÉ”.