ElPozo Alimentación se une a la RFEF como patrocinador oficial del equipo de todos

La RFEF anunció que ElPozo se convierte en patrocinador oficial de la Selección vigente campeona de Europa en categoría masculina, del mundo en femenina y que este verano intentará alcanzar el sueño en el continente americano de poder bordarse su segunda estrella mundialista en el escudo.

La sede de ElPozo Alimentación ubicada en Alhama de Murcia ha ejercido como escenario para hacer pública esta alianza por la que la marca preferida por los hogares españoles se asocia al equipo de todos para unir fuerzas en una apasionante horizonte de desafíos a afrontar apoyados en los valores comunes del trabajo, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia y el espíritu de equipo.

Para el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ElPozo pasa a formar parte de la familia del fútbol, llevando la marca España al resto del mundo, algo que está en la esencia de la Federación. "Hoy se unen tres números 1, nuestras selecciones nacionales, que ocupan este puesto en el ranking FIFA, en un momento histórico, y una empresa que también se sitúa en esta posición. Espero que esta gran alianza sea muy provechosa compartiendo juntos los valores del sacrificio, del buen hacer y de la búsqueda permanente de la excelencia".

Un espíritu compartido también por la dirección de ElPozo Alimentación, Rafael Fuertes y Juan Antonio Cánovas, quienes coincidieron en que "este patrocinio supone un impulso para ElPozo y tendrá un protagonismo especial en nuestras acciones durante los próximos años. Se trata de una gran oportunidad para reforzar el compromiso que tenemos con el deporte y transmitir los valores que forman parte de nuestra cultura corporativa".

El director de Desarrollo de Negocio de la RFEF, Ramón Plaza, ha detallado que "pocas marcas representan tan bien la conexión entre el deporte, los hogares españoles y los valores de la Marca España como ElPozo, y su unión con la Selección refuerza nuestro objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con todos los aficionados".

La RFEF -representada también este jueves en Alhama por su secretario general Álvaro de Miguel y por el director técnico de desarrollo y de la Selección, Aitor Karanka- añade así a otra empresa española de reconocido prestigio a su nómina de patrocinadores en un proceso de diálogo y apertura a los mejores actores de la sociedad, característico desde el comienzo del actual equipo gestor encabezado por el presidente Rafael Louzán desde su llegada al cargo en diciembre de 2024.