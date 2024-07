El elogio de Watkins a Lamine Yamal: "Está millas por delante de mí..."

Ollie Watkins, delantero de la selección inglesa de fútbol, alabó este viernes en rueda de prensa al jugador español Lamine Yamal, a quien se enfrentará en la final de la Eurocopa, y resaltó que cuando él tenía 16 o 17 años estaba a millas de distancia del futbolista del Barcelona.

El atacante del combinado británico se deshizo en elogios hacia la nueva estrella de España y también destacó la importancia de un jugador como Rodri Hernández mientras dejó claro que el equipo dirigido por Luis de la Fuente ha llegado por méritos propios a la final porque se ha enfrentado a los mejores equipos de Europa.

“Lamine Yamal es un talento increíble, generacional. No es frecuente que marques un gol desde fuera del área contra Francia en una semifinal. Lamine tiene el mundo a sus pies y sí, está a millas por delante de mí cuando yo tenía 16 o 17 años", destacó el jugador del Aston Villa autor del tanto de la victoria de Inglaterra en las semifinales frente a los Países Bajos.

“Los extremos de España [Lamine Yamal y Nico Williams] son muy dinámicos, llenos de confianza y directos, pero también en nuestro equipo tenemos goles de todos lados y talento de clase mundial. Va a ser un partido muy emocionante y tengo muchas ganas de verlo, ser parte de él y espero que hagamos nuestro trabajo", añadió.

Análisis de España

Preguntado por qué jugador de España es más importante, si Lamine Yamal o Rodri Hernández, dejó claro que el centrocampista del Manchester City es el hombre que mueve los destinos de 'la Roja': “Rodri es la clave por su experiencia y por lo que ha ganado en el Manchester City. Defensivamente siento que él dicta los partidos, así que creo que es el hombre clave para España", explicó.

“Hablé con Declan Rice sobre Jorginho en la última final de la Eurocopa, que fue crucial. Esta vez, todo el mundo conoce a Rodri y es crucial para la creación de jugadas de España. Si podemos evitar que la pelota le llegue, nos hará la vida más fácil, pero nunca es tan sencillo con un jugador de clase mundial como él", añadió.

También reconoció que el trayecto de España hasta la final "ha sido más difícil" que el de Inglaterra (el equipo de Luis de la Fuente se enfrentó a Croacia, Italia, Alemania y Francia) porque se ha visto con los "equipos de los llamados grandes" por lo que destacó que entiende que "probablemente haya sido el mejor hasta ahora".

Asimismo, habló sobre el tanto que marcó a los Países Bajos, el segundo de su equipo en el tiempo añadido, y señaló que tuvo "unas sensaciones increíbles" cuando la pelota entró en la portería del guardameta Bart Verbruggen a la vez que mostró seguridad en sí mismo y en su capacidad para solucionar partidos: "Tengo plena confianza en mí mismo y sabía que iba a marcar cuando salí al campo. Trabajé muy duro y no estoy sorprendido", manifestó.

Mente puesta en domingo

"Uno de mis amigos me dijo hace años que marcaría en la final de la Eurocopa, pero nunca se sabe, podría pasar el fin de semana. Antes del partido, la gente me ha dicho cosas y las ha hecho realidad. Creo firmemente que si realmente crees en algo, sucederá. Sé que ha sido un viaje increíble y que he trabajado duro para llegar hasta aquí, pero todo es posible con trabajo duro. No diría que técnicamente soy el mejor jugador, pero el ritmo de trabajo y la dedicación están a la altura de todos los miembros del equipo. Si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa", apuntó.

Sobre el papel que puede jugar la afición de Inglaterra, que podría ser mayoría respecto a la española, explicó que será "muy importante" que sus hinchas animen a los jugadores británicos y recordó que en semifinales eran minoría respecto a los de los Países Bajos: "Cantaron más que ellos aunque eran menos. Ojalá que griten fuerte por nosotros el domingo", pidió.

Por último, habló sobre su compañero Kobbie Mainoo, que, a sus 19 años, se ha hecho con un hueco en el centro del campo y probablemente será uno de los elegidos para jugar la final contra España: "No se comporta acorde a su edad en el campo. Exige el balón, lo pide, y, al jugar a un nivel tan alto, nunca pensarías que es tan joven. Tiene aura y un futuro muy brillante por delante", concluyó.