Edu Aguirre alucina con el penalti provocado por Lamine Yamal: "Se lo inventa él"

Las semifinales del Mundial 2026 ya son una realidad. La primera eliminatoria citaba a dos de las máximas candidatas a ganar la Copa del Mundo: Francia y España. El partido empezó igualado, debido a que los dos equipos salieron con el máximo respeto, pero poco duró, pues Lamine Yamal estuvo muy acertado tras tirarse encima de Lucas Digne, quien cometió un penalti infantil al golpearle la pierna.

El encargado de lanzar el penalti fue el especialista Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, que no falló desde los once metros y firmó el primer gol del partido. Sin embargo, buena parte del mérito corresponde al '10' del FC Barcelona, que engañó al lateral francés y provocó la acción que acabó en la pena máxima.

Desde el 'Chiringuito Inside', presentado por Josep Pedrerol, analizaron la jugada y uno de los colaboradores de 'El Chiringuito' que compartió su punto de vista al respecto fue Edu Aguirre, entre otros.

En primer lugar, el tertuliano se volcó con Lamine Yamal: "El gol es suyo".

No dudó en reconocer que "se lo inventa él. No es un desborde suyo, sino un balón que Digne tiene controlado y, en una décima de segundo, Lamine decide adelantarse en lugar de tirarse para que le golpee y caiga dentro del área. Es una maravilla".

En ese instante, Fran Garrido señaló que "es un penalti de fútbol de barrio" y el '10' del Barça ha sido muy inteligente en la jugada, a lo que Lobo Carrasco recordó a la audiencia de 'Chiringuito Inside' que los equipos contra los que se ha enfrentado España han cambiado al lateral que defendía el de Rocafonda. "Desde Nuno Mendes...", matizó.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que Digne se marchó sin tarjeta amarilla tras cometer el penalti, aunque Rafa Guerrero desveló que se trata de "una jugada reglamentaria".

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Por esta razón, destacó que no es amarilla: "Es penalti y punto, pero lo que es jorobado es la entrada que ha recibido Rodri de Olise no haya visto la tarjeta roja".