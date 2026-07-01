Unai Simón, a noventa minutos de un récord del mundo

La única estrella que luce en el pecho la selección española la consiguió gracias a su solidez defensiva, pues solo encajó dos goles en todo el Mundial de 2010, ambos en la fase de grupos. El combinado de Luis de la Fuente ha seguido ese modelo hasta ahora, ya que todavía no ha recibido ningún tanto en la presente edición.

La 'Roja' es una de las dos selecciones que mantiene el candado a su portería tras la fase de grupos, además de México. Asimismo, es la que menos disparos ha recibido en estas primeras tres jornadas, 14, por delante de Argentina (18) y Francia (20). De hecho, Unai Simón es el segundo portero con menos intervenciones, solo por detrás del 'Dibu' Martínez. El argentino ha realizado dos paradas, mientras que el español, tres, una en cada partido.

Unai Simón ha sido el guardameta escogido por Luis de la Fuente para ocupar la portería de España / AFP7 vía Europa Press

Pese a que los rivales no eran de demasiada entidad, Uruguay, el combinado que estaba llamado a luchar con la selección española por la primera plaza del grupo, ha encajado cuatro goles, uno de Arabia Saudí, dos de Cabo Verde y el de Álex Baena. Portugal o Alemania, otros de los candidatos a luchar por el Mundial, también han visto como rivales de menor entidad, como República Democrática del Congo o Curazao, respectivamente, perforaban sus redes.

La imbatibilidad del guardameta del Athletic Club en los mundiales se prolonga hasta el año 2022, ya que el último gol que recibió fue en la última jornada de la fase de grupos ante Japón en el minuto 51, en la derrota de España por 1-2. En los octavos de final contra Marruecos, pese a la eliminación, Unai Simón dejó la portería a cero, al igual que en los tres primeros encuentros de la presente edición. En total, acumula 429 minutos sin recoger el balón de su guarida.

A 89 minutos del récord mundial

El portero titular de la 'Roja', que suma 61 participaciones como internacional, en las que ha recibido 48 goles y ha mantenido la portería a cero en 27 ocasiones, se encuentra a 89 minutos de superar el récord histórico de la Copa del Mundo, que ostenta Walter Zenga. El italiano estuvo 517 minutos sin recibir un tanto en el Mundial de 1990, por lo que Unai Simón, para superarlo, debe mantener su portería a cero contra Austria en los dieciseisavos de final.

Por otro lado, el récord nacional en un Mundial está en manos de Iker Casillas, que mantuvo el candado durante 476 minutos. Para romper ese registro, el portero titular de Luis de la Fuente necesita dejar la portería a cero hasta el minuto 48 del duelo ante los austríacos, que se disputa este jueves 2 de julio a las 21 horas.