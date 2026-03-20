La dura competencia para Eric Garcia

Luis de la Fuente facilita este viernes la lista de convocados para los próximos amistosos de la selección española de la ventana de marzo una vez suspendida la Finalissima. El técnico volverá a reunir a sus jugadores cuatro meses después de su última citación y hay gran expectación al ser la última ventana antes de la definitiva lista del Mundial del verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Eric Garcia es uno de los futbolistas que está haciendo más méritos para formar parte de esta relación, aunque tiene mucha competencia en su posición natural de central. Una competencia que también puede dejar fuera a Joan Garcia en favor de Unai Simón, David Raya y Remiro.

En cuanto a la zaga, Luis de la Fuente tiene una confianza ciega en su pareja de 'franceses' que ganaron la Eurocopa, Laporta y Le Normand, si bien el zaguero del Atlético ha dejado de tener continuidad en el Atlético en favor de un gran Pubill. El ex del Almería está cuajando a un nivel excelente y puede entrar en la relación.

Pubill está destacando en la posición de central en el Atlético / AFP7 vía Europa Press

Los habituales suplentes de De la Fuente eran Cubarsí y Huijsen. El barcelonista está en una gran forma, algo que contrasta con el madridista, quien provoca más dudas. Huijsen ya no es el central que despuntó en el Bournemouth y está realizando errores en el Real Madrid que pueden costarle caros. También está la opción de Dani Vivian, siempre fiable, pese a la irregularidad que está mostrando el Athletic Club.

Ni una vez con De la Fuente

Muchos efectivos que complican la presencia de Eric Garcia, quien no ha sido convocado ni una sola vez desde que Luis de la Fuente se estrenó en el cargo en el 2023 ante Noruega. Sí que acudió con la selección olímpica, con la que se proclamó campeón en 2024.

Su polivalencia le podría dar más opciones, si bien la banda derecha parece destinada a Marcos Llorente y Pedro Porro, con un Carvajal fuera de forma en la reserva. El madridista quiere estar en el Mundial, pero ha perdido el sitio en el Real Madrid por Trent-Alexander Arnold y cada vez lo tiene más complicado. Tampoco hay que descaratar a Iván Fresneda, que se está saliendo con el Sporting Club de Portugal.

En la izquierda, Cucurella y Grimaldo son los fijos.

El líder Pedri

En la medular, Eric también se podría postular de medio centro, si bien Rodri se ha recuperado y Zubimendi es el jefe en la construcción del Arsenal. El medio centro del Bayer Leverkusen, Aleix Garcia, también está destacando y es del gusto de De la Fuente.

Pedri es un jugador fundamental para Luis de la Fuente / R. García / EFE

Pedri llevará la manija con los barcelonistas Fermín y Olmo a su lado. El tinerfeño está llamado a ser el líder del equipo en la elaboración del juego español en el que será su segundo Mundial. Beana, Fornals o Moleiro son otros juagadores que entran en las quinileas para el centro del campo con Merino, Fabián y Pablo Barrios lesionados.

En ataque, Ferran Torres tiene el puesto asegurado por su posibilidad de jugar en la banda o en el centro con Oyarzabal de titular y Borja Iglesias de posible tercer candidato. La banda derecha es de Lamine Yamal, con futbolistas como Yéremy Pino o Jesús Rodríguez optando también a entrar en la relación final.