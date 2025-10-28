Dónde ver el Suecia - España de la Nations League Femenina hoy gratis por TV, online y en directo

España se cita con Suecia en el Gamla Ullevi de Göteborg hoy miércoles 28 de octubre para disputar la vuelta de las semifinales de la Nations League Femenina. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV y online desde España.

Después de resolver el partido de ida con un contundente 4-0 gracias a los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, España se desplaza hasta Suecia para disputar un encuentro con tintes de trámite. La abundante renta de goles con la que las de Sonia Bermúdez salieron de Málaga hace difícil pensar en que se les pueda escapar el billete hacia la gran final.

Para afrontar la vuelta de la eliminatoria, 'La Roja' lamenta la ausencia de Salma Paralluelo, que sufrió una /es/noticiaslesión en el ligamento interior de la pierna izquierda durante el partido de ida. Athenea del Castillo, habitual en otras convocatorias, será la encargada de tomar el relevo de la azulgrana.

Salma Paralluelo antes del España-Suecia de la Nations League / RFEF

En caso de conseguir acceder a la gran final, España defenderá el título ante la ganadora del cruce entre Alemania y Francia, las otras dos selecciones que completan el elenco de semifinalistas. Las teutonas parten con ventaja después de imponerse en el primer partido gracias al solitario tanto de Klara Bühl.

¿Dónde ver gratis por TV y online las semifinales de la Nations League Femenina 2025 entre España y Suecia?

En España, la vuelta de las semifinales de la Nations League Femenina entre la selección española y la sueca se podrán ver gratis por TV a través de La 1y online en RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre España y Suecia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.