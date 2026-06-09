Dónde ver el Islandia - España de clasificación para el Mundial 2027 gratis por TV, en directo y online

España e Islandia se dan cita en el Estadio Laugardalsvöllur de Reikaviv hoy martes 9 de junio a las 21:00 horas (CEST) para disputar el sexto y último partido de la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027. Las de Sonia Bermúdez llegan con el objetivo de sellar su billete directo hacia la cita mundialista en un partido que no admite margen de error.

La contundente goleada ante Inglaterra en Son Moix permite a la selección española recuperar el liderato del grupo. Sin embargo, el acceso directo a la cita mundialista de Brasil sin depender de otros resultados pasa por una victoria esta noche, ya que cualquier tropiezo podría volver a dar alas a las 'Three Lioneses' y condenar a la selección a la repesca.

El último obstáculo entre España y el objetivo del Mundial será Islandia, la tercera clasificada del grupo y a la que 'La Roja' ya doblegó con facilidad en el primer partido (3-0). Con el billete a la repesca en la mano y sin opciones matemáticas tanto de quedarse fuera como de asaltar la primera posición, las nórdicas afrontan el último compromiso como un mero trámite.

España da un paso de gigante en la clasificación para el Mundial 2027 / EFE

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En España, el partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Islandia se podrá ver en abierto por TV a través de La 2 y La 2 Cat y online en RTVE Play.

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