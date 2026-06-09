Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezJulián Álvarez BarçaBarça - La Laguna TenerifeIslandia - EspañaAlmería - CastellónHorario Argentina - IslandiaMárquezDecoClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-AlpesInter - Barça horarioMercado de fichajesMourinhoJulio TousHorarios F1 BarcelonaNoticias BarçaCuándo juega EspañaInauguración Mundial 2026Cuándo pelea TopuriaCristina GinerSinnerTopuriaMaldiniSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SELECCIÓN

Dónde ver el Islandia - España de clasificación para el Mundial 2027 gratis por TV, en directo y online

A qué hora juega la selección española hoy contra Islandia y en qué canal de TV ver en abierto la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2027 desde España

España se enfrenta a Islandia hoy martes 9 de junio en la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027

España se enfrenta a Islandia hoy martes 9 de junio en la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027 / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

España e Islandia se dan cita en el Estadio Laugardalsvöllur de Reikaviv hoy martes 9 de junio a las 21:00 horas (CEST) para disputar el sexto y último partido de la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027. Las de Sonia Bermúdez llegan con el objetivo de sellar su billete directo hacia la cita mundialista en un partido que no admite margen de error.

La contundente goleada ante Inglaterra en Son Moix permite a la selección española recuperar el liderato del grupo. Sin embargo, el acceso directo a la cita mundialista de Brasil sin depender de otros resultados pasa por una victoria esta noche, ya que cualquier tropiezo podría volver a dar alas a las 'Three Lioneses' y condenar a la selección a la repesca.

El último obstáculo entre España y el objetivo del Mundial será Islandia, la tercera clasificada del grupo y a la que 'La Roja' ya doblegó con facilidad en el primer partido (3-0). Con el billete a la repesca en la mano y sin opciones matemáticas tanto de quedarse fuera como de asaltar la primera posición, las nórdicas afrontan el último compromiso como un mero trámite.

España da un paso de gigante en la clasificación para el Mundial 2027

España da un paso de gigante en la clasificación para el Mundial 2027 / EFE

¿Dónde ver el Islandia - España gratis por TV y en directo?

En España, el partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Islandia se podrá ver en abierto por TV a través de La 2 y La 2 Cat y online en RTVE Play.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el último partido de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro

TEMAS

Añádenos en Google