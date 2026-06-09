SELECCIÓN
Dónde ver el Islandia - España de clasificación para el Mundial 2027 gratis por TV, en directo y online
A qué hora juega la selección española hoy contra Islandia y en qué canal de TV ver en abierto la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2027 desde España
España e Islandia se dan cita en el Estadio Laugardalsvöllur de Reikaviv hoy martes 9 de junio a las 21:00 horas (CEST) para disputar el sexto y último partido de la fase de clasificación para el Mundial Femenino 2027. Las de Sonia Bermúdez llegan con el objetivo de sellar su billete directo hacia la cita mundialista en un partido que no admite margen de error.
La contundente goleada ante Inglaterra en Son Moix permite a la selección española recuperar el liderato del grupo. Sin embargo, el acceso directo a la cita mundialista de Brasil sin depender de otros resultados pasa por una victoria esta noche, ya que cualquier tropiezo podría volver a dar alas a las 'Three Lioneses' y condenar a la selección a la repesca.
El último obstáculo entre España y el objetivo del Mundial será Islandia, la tercera clasificada del grupo y a la que 'La Roja' ya doblegó con facilidad en el primer partido (3-0). Con el billete a la repesca en la mano y sin opciones matemáticas tanto de quedarse fuera como de asaltar la primera posición, las nórdicas afrontan el último compromiso como un mero trámite.
¿Dónde ver el Islandia - España gratis por TV y en directo?
En España, el partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027 entre España e Islandia se podrá ver en abierto por TV a través de La 2 y La 2 Cat y online en RTVE Play.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el último partido de España en la fase de clasificación para el Mundial 2027 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro
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