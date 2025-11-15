Dónde ver el Georgia - España hoy gratis por TV, online y en directo

España y Georgia se dan cita hoy sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas (CET) en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilisi para disputar la jornada 5 de los Clasificatorios para el Mundial 2026. La selección española buscará sellar hoy su billete hacia la cita mundialista, aunque esta posibilidad todavía no está únicamente en su mano.

Con 12 puntos de 12 posibles en el casillero y un imponente balance de 15 goles a favor y 0 en contra, España visita a Georgia con la motivación de dejar su presencia en el Mundial 2026 prácticamente vista para sentencia. Sólo las primeras de cada grupo acceden al torneo intercontinental de manera directa, y los de Luis de la Fuente se disputan este billete con Turquía.

En el último precedente entre España y Georgia, también correspondiente a la fase clasificatoria, la balanza se inclino a favor de 'La Roja'. Los goles de Yeremy Pino y Oyarzabal terminaron decidiendo la victoria más sufrida de los de Luis de la Fuente en el Grupo E, en el que también están encuadradas Turquía, Bulgaria y la propia Georgia.

España celebra uno de sus goles contra Georgia en el partido de clasificación para el Mundial 2026 / EFE

Paralelamente al partido de España se disputará el Turquía-Bulgaria, partido vital para los intereses de la selección española. En caso de que los otomanos no consigan la victoria, los de Luis de la Fuente formarán oficialmente parte del elenco de participantes del Mundial 2026.

¿Dónde ver gratis por TV el Georgia - España?

El partido entre España y Georgia, correspondiente a la jornada 5 de la clasificación para el Mundial de 2026, se podrá ver gratis por TV en La 1 y online a través de RTVE Play.

